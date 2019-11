La sicurezza del Sud Italia interessa Bitdefender ed Evolumia

Nasce una nuova partnership tra Bitdefender ed Evolumia che insieme vogliono rispondere agli attacchi informatici ed essere presenti nelle regioni del Sud Italia. L’accordo si basa su una visione congiunta della cybersecurity, in risposta agi attacchi di nuova generazione, ed associa le competenze di Evolumia con le soluzioni innovative di Bitdefender.

Evolumia opera nel campo dei servizi ICT a valore e si propone come partner strategico per l’evoluzione dei sistemi informativi di aziende e pubbliche amministrazioni. In particolare, il system integrator ha una consolidata esperienza nel settore della sicurezza informatica proponendo ai propri clienti formazione sulla cybersecurity e soluzioni per la protezione dei sistemi informatici.

La partnership, siglata a valle del successo della 5° edizione del CONFSEC prevede la massima qualificazione al livello Gold del programma di canale. L’obiettivo comune è quello di costruire insieme un piano di sviluppo per essere sempre più presenti nelle regioni del Sud d’Italia e offrire ai propri clienti le ultime tecnologie e soluzioni in termini di sicurezza informatica.