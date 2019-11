Trend Micro al VMworld Europe con tante novità

Partner storico di VMWare, anche quest’anno Trend Micro ha partecipato al VMworld Europe di Barcellona presentando alcune delle sue innovative soluzioni di protezione. Nel capoluogo catalano dal 4 al 7 novembre si è parlato di cloud e virtualizzazione, di sfide legate alla sicurezza, che spesso le soluzioni tradizionali non riescono ad affrontare.

Trend Micro è stata un pioniere nell’affrontare le nuove minacce legate al cloud e alla virtualizzazione e forte della sua collaborazione ultra decennale con VMware è in grado di mettere al sicuro gli ambienti fisici, virtuali e ibridi. Il prodotto di punta è Deep Security, riconosciuto da IDC come la migliore soluzione nella sicurezza server del decennio. Trend Micro protegge anche la nuova offerta VMware Cloud on AWS, semplificando ulteriormente l’adozione degli ambienti hybrid cloud.

Quest’anno Trend Micro è andata oltre la protezione delle macchine virtuali e dei workload, per risolvere uno dei maggiori problemi che le organizzazioni devono affrontare oggi, ovvero la configurazione errata delle infrastrutture cloud. Questa criticità è stata affrontata attraverso l’acquisizione di Cloud Conformity, azienda che opera nel cloud security posture management (CSPM).

Al VMorld Europe, Trend Micro, attraverso interventi, dimostrazioni e incontri con gli esperti, si è focalizzata in particolare su: