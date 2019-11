Synology Active Backup for Business mette al sicuro i dati

Pagina 1 di 2

Active Backup for Business è un servizio avanzato disponibile per gli ambienti storage Synology e permette di irrobustire i processi di copia e replica, ma non solo.

Nel dettaglio, il service è strutturato per consolidare le attività di backup per ambienti fisici e virtuali e consente di ripristinare file, macchine o VM con pochi passaggi.

Il modello proposto da Synology si basa su specifiche unità NAS compatibili ed è offerto gratuitamente, come piattaforma integrata che non necessita di licenze e può gestire il backup di un numero illimitato di endpoint Windows, VMware, Hyper-V e file server.

Questa soluzione nasce e si sviluppa nel tempo per rispondere alle più comuni esigenze delle imprese. Active Backup for Business permette infatti di tenere monitorate le attività di backup, di velocizzare i processi quotidiani e di ottimizzare l’uso dello storage a disposizione.

Il pacchetto consente di ridurre notevolmente il tempo di backup e di mettere in sicurezza i dati, il tutto attraverso un setup iniziale e una manutenzione periodica molto contenuti.

Tutto questo passa da una console di gestione centralizzata, uno strumento efficace per il monitoraggio di ogni task e per la risoluzione di possibili errori. Per approfondire la conoscenza di eventuali incident, è disponibile un report periodico basato sulla policy definite in precedenza. Si tratta di un documento che può essere inviato automaticamente via e-mail agli admin, per una tempestiva analisi.

Active Backup for Business è pensato per garantire maggiore sicurezza in differenti contesti di produzione. Ad esempio, è possibile aumentare la protezione dei dati replicando tutte le informazioni su uno storage secondario, utilizzando “Snapshot Replication”. In questo modo è possibile avere un punto di ripristino sempre aggiornato e offsite in caso di disastro presso una delle sedi operative dell’azienda.

Analogamente, il backup a livello di sistema garantisce il cosiddetto recupero bare-metal di immagini disco, applicazioni, impostazioni e dati. Si tratta di una funzionalità molto importante, soprattutto in caso di eventualità estreme.

Il sistema offre inoltre solide basi per irrobustire la protezione degli endpoint Windows. Imprese e professionisti possono dunque centralizzare il backup delle impostazioni e risorse, approfittando di funzionalità avanzate quali la deduplica.