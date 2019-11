Formazione e business, Achab organizza MSP Day Symposium

A Riccione si terrà il primo MSP Day Symposium. Pensato da Achab e rivolto ai Managed Service Provider fornirà spunti e aggiornamenti per la crescita aziendale. La giornata sarà all’insegna della formazione di valore che si terrà il 7 febbraio prossimo a Milano presso l’Hotel Michelangelo.

Fortemente voluto ed espressamente richiesto da chi eroga servizi IT, MSP Day Symposium è l’evento formativo che mette al centro la crescita del business degli MSP: una giornata pensata su misura per chi eroga servizi IT, a chi è già MSP, o a chi desidera avere maggiori informazioni per diventarlo, che si pone l’obiettivo di offrire gli strumenti e le conoscenze utili a comprendere in maniera più approfondita i numeri e la realtà dei clienti a cui gli MSP offrono servizi, generando valore reciproco.

MSP Day Symposium nasce dall’esperienza di MSP Day, l’appuntamento annuale punto di riferimento in Italia per i fornitori di servizi IT gestiti focalizzato sulle migliori tecnologie per le PMI, che nel 2020 giunge alla sua terza edizione

L’evoluzione dell’MSP: strumenti e conoscenze che fanno la differenza

Il mercato degli MSP è in crescita, ma le soluzioni tecnologiche da sole non bastano per evolvere. Disporre di strumenti tecnologici innovativi e strategici è fondamentale, così come poter contare su conoscenze e strumenti di valutazione adeguati per poter calcolare adeguatamente i prezzi dei propri servizi, costruire in maniera ponderata un listino e soprattutto “interpretare” gli elementi del proprio business per un miglioramento continuo e una crescita profittevole. Da qui nasce MSP Day Symposium, come risposta concreta alla richiesta degli MSP di formazione pratica e di consigli per farli crescere come impresa e servire al meglio i propri clienti, generando profitti.

Claudio Panerai, CTO di Achab

Aumentare il fatturato non significa automaticamente guadagnare, o che la propria azienda stia crescendo. Oltre a fare accendere una lampadina su questa tematica e rispondere ai dubbi sulla gestione e crescita di business dei fornitori di servizi IT gestiti, con MSP Day Symposium daremo tutto il necessario per essere in grado di sapere in ogni momento dell’anno come sta andando la propria azienda, oltre che formazione per disporre di una metodologia precisa, puntuale e replicabile per stabilire il prezzo di un servizio assicurandosi il giusto margine.

Speaker indipendenti e di acclarata esperienza nei rispettivi settori di intervento guideranno i partecipanti con contenuti di elevato valore durante la ricca agenda della giornata. In particolare, saranno l’Ing. Aldo Pomponi, Business Innovation Consultant di Aldo Pomponi Consulting, e Len DiCostanzo, CEO & Founder di MSP Toolkit, a offrire strumenti concreti e contenuti strategici per considerare in modo nuovo i numeri del proprio business, attraverso sessioni dedicate sia di carattere teorico che pratico, dando la possibilità ai partecipanti di toccare con mano quanto condiviso e applicarlo alla propria realtà.

Daria Trespidi, Marketing Manager di Achab

In un mercato sempre più competitivo, l’erogazione di servizi IT a valore è la strada più fruttuosa da perseguire per chi si occupa di IT in Italia. Il nostro supporto nei confronti degli MSP vuole essere sempre più completo e fattivo, non solo fornendo soluzioni tecnologiche innovative ed efficaci, ma anche attraverso contenuti e strumenti dedicati che consentano loro di porsi sul mercato in maniera strategica e di ottenere margini significativi.

I posti disponibili sono limitati: più di 80 MSP hanno già risposto alla chiamata su un totale di 100 posti disponibili. L’agenda completa e tutti i dettagli della giornata sono disponibili al seguente link, dove è possibile registrarsi.