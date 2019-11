Synology centralizza il backup di The Executive Centre

Synology ha sviluppato una infrastruttura ad alte prestazioni per la salvaguardia dei dati della rete di oltre 130 sedi di The Executive Centre (TEC).

Questa realtà, attiva dal 1994 e con sede centrale a Hong Kong e diffusa in 14 Paesi; gli Executive Centre di tutto il mondo fanno all’headquarter e sono in grado di offrire un'infrastruttura sofisticata per anticipare, soddisfare e superare le necessità dei soci.

TEC HK è l'hub per il trasferimento e la sincronizzazione dei file nei loro centri in tutto il mondo. Con soluzioni di backup di altri brand, le prestazioni non si sono dimostrate all’altezza, con tempi di ripristino molto lunghi (sino a 4 – 5 giorni). La mancanza di un backup centralizzato ha generato confusione, dato che ogni centro ha, nel tempo, implementato soluzioni differenti.

La soluzione è arrivata grazie a Synology Active Backup for Business, che ha permesso il salvataggio di 126 Virtual Machine senza dover acquistare licenze per ciascuna di esse.

Si tratta di un aspetto importante. Molto spesso, infatti, i software di backup più diffusi prevedono il pagamento di una costosa licenza e non supportano il backup senza agenti per ESXi gratuito (vSphere Hypervisor).

Active Backup for Business, integrato a partire dal 2018, ha reso possibile una replica sicura e centralizzata. Il sistema è in grado di orchestrare i dati di backup di PC, macchine virtuali e server Windows su un NAS. La struttura è stata resa operativa al 100% dopo soli quattro mesi di test della soluzione Synology.

Jason Fuller, Infrastructure Manager di TEC HK

RS818+ e DS918+ sono i due modelli principali adottati negli uffici TEC. Grazie all'interfaccia utente semplice e coerente, il personale IT locale deve soltanto seguire le linee guida standard per implementare e configurare le attività di backup, senza problemi.

Active Backup for Business offre anche un modo efficiente per abilitare il Changed Block Tracking (CBT) su tutte le VM con ESXi in versione gratuita, evitando così la fatica di dover configurare ogni macchina singolarmente. In aggiunta a tutto questo, con CBT abilitato, Synology Active Backup for Business ha aiutato anche a ridurre lo spazio occupato in archivio grazie a un coefficiente di deduplica di 24x.

A oggi, TEC ha completato l'implementazione dell'infrastruttura in Corea, Vietnam e Australia, per il backup di 47 VM con un consumo di 6,73 TByte di storage. Una volta completata l'implementazione presso gli altri centri, ci sarà un numero totale di 126 VM con VMware ESXi e 28,75 TByte di dati archiviati protetti da Active Backup for Business.

Jason Wong, CIO di TEC HK

Synology ci ha offerto una soluzione di backup conveniente e ad alte prestazioni: siamo riusciti a implementarla nel nostro network di centri APAC in tempi rapidissimi.

I manager IT hanno apprezzato Active Backup for Business per le prestazioni stabili e il meccanismo di backup centralizzato, che semplifica la gestione delle operazioni di backup sulle VM di tutte le sedi, senza preoccupazioni riguardo alla compatibilità fra i formati. Per la semplicità dell'interfaccia utente unica, le implementazioni presso le sedi locali sono veloci e realizzabili con una procedura standard realizzata dalla casa madre TEC HK. Per di più, non dovendo acquistare le licenze, la casa madre TEC HK può investire e controllare meglio il budget destinato alle sedi locali.

In futuro, TEC prenderà in considerazione l'uso di Synology Active Backup for Office 365, utile per proteggere i dati sul cloud pubblico e realizzare una soluzione di backup completa.