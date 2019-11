Gestione dello storage, Pure affianca cloud pubblico e privato

Nuove aggiunte al Cloud Data Services effettuate da Pure Storage per il supporto dei clienti così che possano implementare efficacemente i cloud ibridi. Queste soluzioni consentono la portabilità delle applicazioni da e su Amazon Web Services (AWS) minimizzando gli impatti applicativi, permettendo ai clienti di beneficiare dell'economia del cloud pubblico per qualsiasi caso d'uso.

Rob Lee, Chief Architect, Pure Storage

Cloud pubblico e privato, soprattutto e anche a livello storage, spesso operano in due mondi separati", Poiché sempre più clienti adottano soluzioni ibride per le applicazioni, è fondamentale che la loro infrastruttura sia ottimizzata per la mobilità dei dati. I Cloud Data Services di Pure esistono per colmare questo divario e consentire ai clienti di fruire appieno del valore dei dati in qualsiasi progetto o iniziativa.

Cloud Block Store per Amazon Web Services

Cloud Block Store (CBS) per AWS, offre ai clienti un servizio dati coerente, resilienza e mobilità bidirezionale nel caso di implementazioni ibride. CBS, ora disponibile, è un block storage di livello enterprise fornito nativamente nel cloud pubblico che fornisce un'esperienza unificata di gestione e fruizione. Cloud Block Store permette l'esecuzione di applicazioni mission-critical nel cloud senza interruzioni e rende le soluzioni di storage in cloud più potenti per applicazioni web-scale.

James Kelly, Senior Systems Administrator, Chapman University

Cloud Block Store offre lo stesso tipo di affidabilità, semplicità ed efficienza che ci aspettiamo dai nostri FlashArray tradizionali, il che ci dà molta più serenità nella nostra capacità di eseguire applicazioni enterprise e workload nel cloud pubblico. CBS offre le stesse API e interfacce disponibili on-premise, così saremo in grado di utilizzare gli stessi strumenti di automazione e script su AWS come facciamo con i nostri attuali FlashArray, in tempi molto più brevi e senza costi di formazione. Questo ci consente di immaginare nuovi modi per accedere, migrare, e gestire i nostri dati in ambienti cloud ibridi, utilizzando le risorse e l'esperienza già in nostro possesso.

CloudSnap per Azure

Purity CloudSnap massimizza il potenziale del cloud per il backup dello storage con un trasferimento intelligente ed efficiente dei dati nel cloud. CloudSnap, una tecnologia di cloud backup ad oggi compatibile con AWS, è disponibile come soluzione multi-cloud e può essere utilizzata anche su Microsoft Azure. Inoltre, CloudSnap consente un recovery rapido on-premise o nel cloud con Cloud Block Store per aiutare i clienti a soddisfare i rigidi service level agreement (SLA) e le policy di compliance garantendo un ripristino volume-level in maniera semplice e conveniente.

Steve Schultz, Manager, Infrastructure Services & Application Development di MiraCosta College

CloudSnap fornisce una soluzione semplice ed efficiente per la mobilità dei dati nel cloud. Grazie alla combinazione di CloudSnap e AWS, siamo in grado di mantenere gli snapshot quattro volte più a lungo per il disaster recovery e la compliance, sfruttando al contempo la convenienza del cloud. Siamo inoltre in grado di gestire la nostra intera infrastruttura, on e off-premise, attraverso un'unica piattaforma con Pure1, che riduce drasticamente il tempo da dedicare ai processi operativi e reindirizza le risorse verso attività più critiche, come il miglioramento della user experience dei nostri clienti.

Poiché la maggior parte delle aziende adotta un modello di cloud ibrido con dati che vivono sia on e off-premise, con queste significative aggiunte al suo portfolio, Pure mira a soddisfare le aspettative dei clienti, in linea con la loro vision.