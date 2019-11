Asus svela quattro varianti di GeForce GTX 1660 e 1650 Super

Asus porta sul mercato quattro modelli di schede grafiche GeForce GTX 1660 e 1650 Super; prodotti delle linee ROG Strix, Asus Dual, TUF Gaming e Phoenix.

Queste nuove GPU sfruttano gli aspetti essenziali dell'architettura Turing per offrire prestazioni che si abbinano perfettamente ai monitor più recenti supportando alte frequenze di aggiornamento con una risoluzione di 1080p, ideali per i giocatori che cercano un aumento delle prestazioni con un budget contenuto.

ROG Strix

Progettate per i giocatori competitivi che desiderano le massime prestazioni, le schede grafiche ROG Strix GeForce GTX 1660 e 1650 Super vantano una potente soluzione di raffreddamento che mantiene la temperatura sotto controllo anche durante le attività di gioco più intense. Il sistema di raffreddamento DirectCU II presenta le heatpipes in rame in contatto diretto con il die per un migliore trasferimento termico. Due potenti ventole, con il nuovo design Axial-tech, offrono una migliore pressione statica e minore rumorosità. La scheda beneficia inoltre della tecnologia Auto-Extreme e di uno speciale backplate per aumentarne la durata. Grazie alla velocità e all'affidabilità di ROG Strix queste schede video offrono ai giocatori un'arma segreta per assicurarsi un posto in cima alle classifiche.

Asus TUF Gaming

Le schede grafiche TUF Gaming GeForce GTX 1660 e 1650 Super presentano un sistema di raffreddamento migliorato, senza sacrificare la durabilità tipica delle soluzioni TUF. Ogni scheda è costruita utilizzando la produzione Auto-Extreme, sfruttando il raffreddamento DirectCU, con un backplate rigido che impedisce la flessione del PCB e ventole di alta qualità con standard IP5X. Una rigorosa sessione di test di validazione garantisce inoltre la compatibilità con gli ultimi componenti TUF.

Asus Dual EVO e Phoenix

Le schede grafiche Dual GeForce GTX 1660 Super, Phoenix GeForce GTX 1660 e 1650 Super sono progettate per sessioni di gioco senza sosta, ciascuna con caratteristiche differenti per offrire una scelta più ampia agli appassionati. Il modello Dual è dotato di due ventole con design Axial-tech e resistenza alla polvere IP5X per un raffreddamento potente e prestazioni costanti. Phoenix è più piccola, con una sola ventola, perfetta per gli chassis con spazio limitato e sfrutta il design delle ventole brevettato Asus Wing-blade per grandi performance nonostante le dimensioni ridotte. Entrambe le schede sono prodotte utilizzando la tecnologia Auto-Extreme che garantisce l'affidabilità leader del settore per sessioni di gioco epiche.

Le schede grafiche Asus TUF Gaming, Dual EVO e Phoenix GeForce GTX 1660 Super sono disponibili in Italia al prezzo consigliato rispettivamente di 354,99 euro, 339,99 euro e 324,99 euro IVA inclusa.

ROG Strix, Asus TUF Gaming e Phoenix GeForce GTX 1650 Super saranno disponibili a partire dal 22 novembre 2019.