Linea Sterile accelera con l’iperconvergenza Syneto

Syneto sviluppa il sistema di infrastrutture IT efficiente e affidabile di nuova generazione per accelerare il business di Linea Sterile.

L’azienda, per la natura della sua attività, ha la necessità di muoversi su due criticità. La prima, a livello qualitativo, riguarda il rispetto di rigidissimi standard fissati da norme previste dalle direttive europee in tema di sanificazione dei tessuti. La seconda, a livello di business continuity, si concentra sulla necessità di ridurre al minimo le eventuali interruzioni dei processi in caso di eventi negativi legati alla gestione del lato IT.

Linea Sterile, che sfrutta un database Oracle e 18 macchine virtuali dedicate alla gestione delle attrezzature dedicate al lavaggio, disinfezione e sterilizzazione dei tessuti medicali, aveva la necessità di adeguare l’ecosistema IT per consentire un livello di amministrazione dei processi industriali che unisse semplicità d’uso e offrisse un sistema di backup automatico in grado di garantire l’integrità dei dati e dei processi produttivi, che in questo specifico settore sono affidati a software estremamente specializzati.

Le tecnologie Syneto, basate su sistemi di iperconvergenza, hanno permesso a Linea Sterile di avere a disposizione backup automatici, spazio illimitato di archiviazione e procedure di recovery caratterizzate da tempi rapidissimi. Un’evoluzione che ha permesso anche di ridurre i costi complessivi della gestione IT.