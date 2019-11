Dell Technologies Forum 2019, la trasformazione è reale

Il Dell Technologies Forum 2019 rappresenta una occasione per analizzare i progressi tecnologici di Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream e Vmware.

Real Transformation – la trasformazione che rende reale il processo di cambiamento e innovazione delle imprese - è il messaggio sul quale si articoleranno i numerosi interventi nel corso della sessione plenaria e delle breakout session.

A dare il benvenuto sul palco, Filippo Ligresti, VP e General Manager Commercial Sales di Dell Technologies Italia, e Federico Suria, Country Manager Enterprise Sales di Dell Technologies Italia che presenteranno la giornata e daranno il via alla sessione plenaria.

Il primo protagonista della mattina sarà Nigel Moulton, Global Chief Technology Officer- Modern Data Center, di Dell Technologies che si soffermerà sulle architetture tecnologiche che abilitano la trasformazione, in un mondo dove le tecnologie emergenti hanno rivoluzionato le nostre vite e stanno di fatto guidando il progresso umano.

A seguire, una tavola rotonda dove Dell Technologies, VMware e Microsoft si confronteranno sulle rispettive strategie multi-cloud e di come queste possono dare il loro contributo all’innovazione delle imprese.

Da segnalare anche, nel primo pomeriggio, una sessione dedicata alla presenza femminile nel settore IT, Women in Technology, un confronto su come creare una cultura aziendale inclusiva e sostenibile, coinvolgendo maggiormente il pubblico femminile sui cambiamenti e le nuove sfide che le donne si trovano a sostenere nel settore tecnologico.

Come sempre, è prevista anche un’ampia area Expo, dove i partner di Dell Technologies presenteranno le proprie soluzioni per la trasformazione digitale; molti di loro saranno anche protagonisti di breakout session dedicate ai temi più caldi del momento come l’IT Transformation, l’Application Transformation, la Data Protaction, il Cloud e naturalmente la sessione dedicata al canale.