VMworld 2019 Europe, SD-WAN per nuovi servizi edge sicuri

Al VMworld 2019 Europe, VMware ha svelato le soluzioni SD-WAN by VeloCloud, una piattaforma SASE completa per reti di servizi cloud globali.

VMware pianifica anche di offrire una maggiore integrazione tra Microsoft Azure e i VMware SD-WAN Cloud Gateway distribuiti all'interno di Azure, consentendo prestazioni elevate end-to-end e un accesso ottimizzato dalle filiali aziendali ai carichi di lavoro su Azure. La rete di servizi cloud e l'integrazione di Azure promuovono la visione di VMware della Virtual Cloud Network, connettendo e proteggendo l'azienda moderna.

Il tradizionale perimetro del data center non è più l'unico luogo in cui viene elaborato il traffico di rete e applicate le policy. La sicurezza di nuova generazione, la connettività “mid-mile” e le applicazioni mission-critical sono ora tutte garantite da cloud specializzati. Un'azienda tipica può contare su decine di servizi cloud per le opertions quotidiane. Questa tendenza multi-cloud, combinata con architetture applicative containerizzate e la proliferazione dell’edge computing, crea sfide significative in termini di connettività e sicurezza per le aziende. Gli approcci legacy non hanno la stessa scalabilità del cloud e la sicurezza integrata necessaria a connettere e proteggere le aziende senza soluzione di continuità in un fabric aziendale globale.

VMware SD-WAN offre la soluzione SASE più avanzata basata su una rete globale multiservizio di oltre 2.000 Cloud Gateway VMware SD-WAN Cloud Gateway con funzionalità integrate di rete e sicurezza.

I Cloud Gateway sono autonomi, apolidi, scalabili orizzontalmente e consegnati in modalità cloud, distribuiti globalmente su co-location, IaaS, SaaS e punti di presenza (PoP) con peering pubblico e privato per ottimizzare la latenza della rete. L'architettura VMware SD-WAN Cloud Gateway serve tutti gli utenti e i dispositivi di campus, filiali e casi d'uso mobile. I Cloud Gateway identificano ogni cliente finale, guidando e ottimizzando il traffico applicativo attraverso la rete di servizi cloud per offrire la migliore esperienza utente.

VMware SD-WAN Cloud Gateways offre il primo hop per tutto il traffico nella rete di servizi cloud composta dai principali cloud pubblici di destinazione come Azure, AWS, GCP, oltre ai principali cloud applicative, di sicurezza e servizi di analisi. Questa rete di servizi cloud copre sia i servizi VMware che i migliori servizi partner della categoria, erogati dal cloud in modo dinamico in base alle policy aziendali e alle condizioni di rete che si verificano in quell'istante. I servizi nativi Cloud Gateway e Edge comprendono la gestione delle applicazioni, l'ottimizzazione dinamica multi-path, la visibilità e la reportistica sottostante, la VPN mesh on-demand, il firewall stateful e l'orchestrazione di rete multi-cloud.

I partner di VMware Network of Cloud Services includono la sicurezza cloud (Zscaler, Checkpoint), i broker di sicurezza per l'accesso cloud (Netskope), il transito cloud “mid-mile” (Mode, Teridion), la cloud analytics (SevOne, Plixer) e i servizi di Internet exchange (Equinix).