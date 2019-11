Intel Endpoint Management Assistant pensa ai lavoratori mobili

Intel ha presentato il nuovo strumento software, Intel EMA. L’Endpoint Management Assistant fa parte della piattaforma intel vPro e ammoderna la gestione dei PC. Intel EMA è stato progettato per rimodernare la tecnologia Intel Active Management (Intel AMT) offrendo un sistema facile per gestire i dispositivi basati su piattaforma Intel vPro nel cloud, sia all'interno che all'esterno del firewall. I partner di Intel e i fornitori di software, tra cui CompuCom e Lakeside, stanno ampliando le loro soluzioni per includere le funzionalità di Intel EMA.

Stephanie Hallford, Vice President del Client Computing Group di Intel e General Manager delle Business Client Platform

I lavoratori moderni che svolgono la propria attività in mobilità non hanno accesso fisico a un centro servizi IT presso la sede aziendale, ma i loro PC necessitano comunque di riparazioni, upgrade e aggiornamenti da parte del reparto IT. In Intel, stiamo ammodernando la gestione dei PC con la piattaforma Intel vPro perché i dipartimenti IT possano fornire supporto ai dipendenti da remoto con maggiore facilità, anche quando si trovano all'esterno del firewall aziendale.

Infatti il 70% delle persone nel mondo lavora da remoto almeno una volta alla settimana. Con l'aumento del loro numero, la capacità di gestire in remoto tecnologia e dispositivi è un requisito indispensabile del reparto IT delle organizzazioni. Intel EMA e la sua console di gestione offrono ai responsabili IT una soluzione di gestione sofisticata e flessibile, garantendo la possibilità di connettere in remoto e in modo sicuro i dispositivi Intel AMT sul cloud. I vantaggi comprendono:

-La possibilità per il reparto IT di supportare i lavoratori ovunque si trovino, riuscendo a garantire anche aggiornamenti di software/firmware e riavvio dei sistemi.

-La possibilità di integrare l'accesso a Intel AMT in console personalizzate o di terze parti tramite API RESTful.

-Un migliore monitoraggio del parco PC per contribuire a una gestione remota sicura.

Intel EMA è stato progettato per rendere Intel AMT facile da configurare e utilizzare, in modo che i reparti IT possano gestire i dispositivi dotati di tecnologia Intel vPro senza interrompere le attività di lavoro, il che a sua volta semplifica la gestione dei client e può contribuire a ridurre i costi di gestione per le organizzazioni IT.

La capacità aggiuntiva di gestione cloud si poggia sulle fondamenta della migliore piattaforma per le imprese, Intel vPro, che consente di ammodernare i parchi PC aziendali grazie a sicurezza, stabilità, prestazioni e gestibilità.