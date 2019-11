Wi-Fi sicuro anche in outdoor con AP327X WatchGuard

Classificato IP67 e dotato di quattro connettori di tipo N per supportare una varietà di antenne esterne: WatchGuard presenta il nuovo access point Wi-Fi AP327X. L’alloggiamento rinforzato e i connettori per antenne esterne consentono a WatchGuard AP327X di funzionare in condizioni ambientali estreme come neve, pioggia e polvere, o in luoghi che richiedono capacità flessibili di copertura con antenne.

L’AP327X è ideale per fornire connettività Wi-Fi sicura in ambienti outdoor, come campus scolastici, magazzini, cantieri, centri commerciali, hotspot pubblici, e per implementazioni nei comuni.

Ryan Orsi, director of product management, Wi-Fi, di WatchGuard.

Siamo orgogliosi di aggiungere AP327X alla famiglia di soluzioni di cyber security robuste di WatchGuard. Con il suo alloggiamento rinforzato, e il supporto per una varietà di antenne esterne, questo AP dà ai nostri clienti e partner la tranquillità di sapere che un ambiente difficile non è più una scusante per limitare un accesso sicuro a Internet.

WatchGuard è l’unica azienda ad offrire un framework —Trusted Wireless Environment (ambiente wireless fidato) — per costruire una rete Wi-Fi completa che sia veloce, facile da gestire, e soprattutto sicura. Questa iniziativa è nata con l’obiettivo di consentire alle aziende di offrire e implementare reti Wi-Fi con prestazioni leader di mercato, gestione scalabile, e una sicurezza completa verificata.

Con l’introduzione di AP327X, WatchGuard permette a clienti e partner di andare oltre le precedenti sfide per creare implementazioni Wi-Fi sicure in ambienti outdoor. AP327X aggiunge quattro connettori di tipo N per una capacità di copertura flessibile con antenne. Si tratta di un access point con grado IP67 progettato per operare in condizioni ambientali difficili. Inoltre, AP327X è un access point 802.11ac 2x2 MU-MIMO dotato di doppia radio per la banda dei 5 GHz e 2,4 GHz e data rate fino a 867 GHz e 400 Mbps rispettivamente.

Principali funzionalità: