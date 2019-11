Trend Micro, anche l’Italia nel mirino dei Macro Malware

Secondo i dati Trend Micro l’Italia è al quarto posto nella classifica dei più colpiti dai Macro Malware e al nono per numero di attacchi malware in generale. Secondo i dati di Trend Micro Research, la divisione dedicata alla ricerca del leader globale di cybersecurity, in generale, sono stati 1.812 gli attacchi macro malware rivolti all’Italia e bloccati da Trend Micro, numero che fa segnare una crescita del 4% rispetto al mese di agosto.

Il Paese è preceduto solo da Giappone, Cina e Stati Uniti. In totale, il numero di malware che ha colpito l’Italia a settembre è di 1.789.550, dato che inserisce il Paese al nono posto della classifica mondiale delle nazioni più colpite.

Questi numeri sono stati rilevati dalla Smart Protection Network, la rete intelligente e globale di Trend Micro che individua e analizza le minacce e aggiorna costantemente il database online relativo agli incidenti cyber, per bloccare gli attacchi in tempo reale grazie alla migliore intelligence disponibile sul mercato.

La Smart Protection Network è costituita da oltre 250 milioni di sensori e blocca una media di 65 miliardi di minacce all’anno. A settembre la Smart Protection Network ha gestito 233 miliardi di query e fermato 4,9 miliardi di minacce, di cui l’83,7% arrivava via e-mail.