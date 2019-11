OVHcloud non si ferma e accelera verso lo smart cloud

Continua l’offerta di prodotti e servizi di OVHcloud per soddisfare le richieste di clienti e prospect e accelera anche la concquista del settore clienti chiave. Inoltre l’evento VMworld Europe di Barcellona per OVHcloud è stata l’occasione per annunciare la sua accelerazione sul mercato dei clienti più importanti.

Per soddisfare le esigenze dei decision maker IT, OVHcloud si affida alla sua filosofia “smart” cloud: un cloud semplice, multilocale, accessibile, reversibile e trasparente. Grazie a un universo di prodotti Enterprise, OVHcloud ha raggruppato le soluzioni che meglio si adattano ai progetti aziendali più critici - transizioni multi-cloud, estensioni e migrazioni di data center, progetti sui Big Data e piani di disaster recovery.

Per aiutare le imprese a costruire un'infrastruttura multi-cloud mantenendo il pieno controllo e la reversibilità dei propri dati, il player alternativo europeo sul mercato del cloud offre una gamma di soluzioni nel proprio portfolio Hosted Private Cloud, basato sulla tecnologia VMware.

Ajay Patel, Vice Presidente Senior e Direttore Generale Cloud Business Provider Software Business Unit di VMware

Negli ultimi 10 anni abbiamo instaurato una relazione di fiducia con OVHcloud, uno dei providei più sicuri, scalabili e di successo in Europa. OVHcloud ha creato una proposta di valore unica per settori altamente regolamentati come governi nazionali, locali e regionali, servizi sanitari e finanziari in cui la conformità dei dati e la loro sovranità sono particolarmente sensibili. Attraverso la piattaforma VMware, OVHcloud offre ai clienti un'infrastruttura e operazioni coerenti che possono ridurre i costi, migliorare l'agilità aziendale e ridurre il rischio per i clienti.

Un supporto personalizzato al centro della strategia key account di OVHcloud

Oltre all'offerta di nuovi prodotti, OVHcloud ha anche annunciato di aver riorganizzato i livelli di supporto, con un incremento di quelli rivolti ai clienti chiave. L'obiettivo è quello di soddisfare i bisogni delle aziende che presentano esigenze più elevate. Il supporto aziendale è ora personalizzato e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’OVHcloud Partner Program è stato integrato nel supporto Enterprise ed è stato lanciato a livello internazionale nel settembre 2019. Questo programma è rivolto alle aziende che aiutano i propri clienti a migrare verso le soluzioni OVHcloud come i reseller, ma anche alle aziende che forniscono servizi come l'integrazione, l'outsourcing e la consulenza. In qualità di fornitore leader europeo di cloud e player puro nel settore Infrastructure-as-a-Service (IaaS), è naturale che l’ecosistema di OVHcloud accolga molti partner che possono portare il proprio valore aggiunto alle soluzioni cloud, web e di telecomunicazione da essa progettate e vendute.

Alcatel Lucent Enterprise e Villeroy & Boch hanno aderito all'ecosistema OVHcloud Enterprise

La soluzione Enterprise ha già attirato una serie di clienti chiave in un'ampia gamma di settori quali sanità, banche e finanza, commercio al dettaglio e fornitori di servizi.

-La soluzione Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow UCaaS & CPaaS offre una piattaforma di comunicazione completa, utilizzata ogni giorno da milioni di clienti in tutto il mondo, ed è affidabile in ambienti altamente sensibili come il settore bancario e sanitario. La soluzione OVHcloud Hosted Private Cloud è una piattaforma chiave per supportarne l’attività, in costante crescita. Offre prestazioni eccellenti, copertura globale, scalabilità istantanea e livelli di sicurezza rafforzati per i dati dei clienti.

-Anche Villeroy & Boch, produttore tedesco di prodotti in porcellana, ha scelto OVHcloud per costruire un'infrastruttura in grado di soddisfare in modo rapido e sicuro le esigenze di trasformazione delle vendite in-store e online. OVHcloud ha migrato l'intero parco server di Villeroy & Boch verso una soluzione Hosted Private Cloud, in modo da poter offrire al cliente tempi di risposta più rapidi e maggiore agilità.