Sottile e flessibile, lo scanner OpticSlim 2610 di Plustek

OpticSlim 2610, novità scanner Plustek, vanta velocità, semplicità, spessore di 3,3 cm e peso di 1,4 Kg, oltre ad avere un consumo energetico più che contenuto. Caratterizzato dalla presenza di cinque pulsanti, che con un singolo tocco consentono di effettuare tutte le operazioni di routine, questo nuovo scanner piano di formato A4, grazie ai suoi ridotti ingombri e all’alimentazione via USB, può trovare spazio su ogni scrivania ed essere spostato in pochi istanti da una postazione di lavoro all’altra a seconda delle esigenze.

Per garantire rapidità e la massima semplicità d’uso, il nuovo OpticSlim 2610 mette a disposizione cinque pulsanti, premendo i quali è possibile attivare immediatamente le funzionalità di Copia, OCR, e-mail e PDF, cui se ne aggiunge una personalizzabile attraverso il software Plustek DocAction per Windows e Mac.

In grado di digitalizzare documenti a colori alla risoluzione ottica di 1.200 dpi a 48-bit, OpticSlim 2610, grazie al particolare design del suo coperchio, oltre a consentire la digitalizzazione di originali con dimensioni fino a 216x297 mm, permette di effettuare con facilità anche la scansione di libri e documenti di elevato spessore.

Grazie anche all’utilizzo della tecnologia LED come fonte luminosa, OpticSlim 2610 non necessita di un alimentatore dedicato ed è, quindi, sufficiente collegarlo a una porta USB del computer per renderlo immediatamente operativo. Questa caratteristica, unita ai ridotti ingombri e all’estrema leggerezza, consente al nuovo scanner di essere facilmente spostato da una postazione all’altra dell’ufficio a seconda delle necessità del momento, assicurando una grande flessibilità.

Principali caratteristiche tecniche di OpticSlim 2610: