A Barcellona le nuove soluzioni storage targate Synology

In occasione dell’ultimo VMworld di Barcellona, Synology ne ha approfittato per presentare le sue nuove soluzioni storage per ambienti virtuali VMware vSphere. Infatti Synology ha partecipato al VMWorld di Barcellona con la sua nuova proposta di dispositivi e soluzioni per la virtualizzazione.

-Unified Controller UC3200: una soluzione IP SAN ottimale per ambienti critici per la mission aziendale. Basato su Intel Xeon 4-core, fornisce prestazioni straordinarie a oltre 140.000 di scrittura random 4K per IOPS in ambiente 10GbE aggregato. Grazie al suo hardware esclusivo, UC3200 offre una soluzione di archiviazione active-active ad elevate prestazioni in grado di fornire servizi iSCSI senza interruzioni.

-FlashStation FS6400: Storage ottimizzato per qualunque carico di lavoro

Il nuovo server all-flash FS6400 garantisce prestazioni ultra-elevate per applicazioni sensibili in termini di latenza, rendendo disponibile un’architettura data-centric che ottimizza la velocità di storage ed è dunque ideale per ambienti virtuali e containerizzati, database e applicazioni web-based.

-Virtual Machine Manager: Open-up abundant possibilities

Virtual Machine Manager (VMM) è un software hypervisor intuitivo che offre innumerevoli possibilità per i server Synology NAS. È possibile configurare ed eseguire varie macchine virtuali, fra cui Windows, Linux e Virtual DSM. In più, VMM offre una soluzione di disaster recovery per gli ambienti IT, aiutandoti a realizzare il massimo tempo di disponibilità con una gestione flessibile delle risorse.

-Active Backup Suite: backup proattivo e centralizzato per il business

Active Backup Suite centralizza le attività di backup per VMware, Hyper-V, endpoint Windows, Office 365 e G Suite su Synology NAS e semplifica la gestione grazie a un’unica console. Recupero veloce e affidabile che garantisce la disponibilità e il funzionamento continui e istantanei di servizi, VM e file.