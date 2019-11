Veeam: nuove soluzioni di backup per il cloud di Microsoft

Durante Microsoft Ignite 2019, Veeam ha lanciato la nuova versione beta pubblica del Backup for Microsoft Office 365 v4 e una preview di Backup for Microsoft Azure. Queste nuove soluzioni supportano la strategia cloud dell’azienda e forniscono agli utenti Microsoft funzionalità aggiuntive per la protezione dei dati, scalabilità e un migliore controllo dei dati cloud-based.

Con Office 365, Microsoft è responsabile dell’operatività dell’infrastruttura Office 365, ma il backup e la gestione dei dati restano di competenza dei clienti. La nuova soluzione Veeam Backup for Microsoft Office 365 v4 offre un’integrazione diretta con Microsoft Azure Blob Storage, fornendo alle aziende che desiderano tenere i loro dati Office 365 in Azure una soluzione economica, scalabile e sicura per farlo. Questa recente versione include inoltre ulteriori miglioramenti delle prestazioni per il backup di Microsoft SharePoint e OneDrive for Business.

La nuova soluzione Veeam Backup for Microsoft Office 365 v4 offre ai decision maker IT di aziende che puntano sul cloud e preferiscono archiviare i backup di Office 365 in Azure una soluzione “cloud-optimized” che sfrutta Azure Blob Storage.

Tra i vantaggi della nuova versione:

ridurre i costi con l’object storage, e pagare soltanto per ciò che si utilizza; sfruttare una scalabilità senza vincoli, grazie alla capacità di storage illimitata; semplificare il deployment nel cloud pubblico, senza complesse attività di pianificazione.

Ratmir Timashev, Co-Founder e Executive Vice President of Sales & Marketing di Veeam

Con una crescita del 114% su base annua, Veeam Backup per Microsoft Office 365 continua ad essere il prodotto in più rapida ascesa nella storia di Veeam. Esattamente come avviene on-premise, anche in presenza di soluzioni SaaS è indispensabile proteggere ed effettuare il backup di informazioni di importanza critica per l’operatività aziendale. Veeam Backup for Office 365 soddisfa questa esigenza e il rapido incremento dell'adozione di Azure che stiamo osservando da parte dei nostri clienti, conferma la strategia di Veeam di proseguire il lavoro fatto con Microsoft e fornire una soluzione di backup nativa sviluppata specificamente per i workload Azure.

La semplicità di utilizzo è parte integrante del nuovo Veeam Backup for Microsoft Azure grazie all’implementazione immediata attraverso il Marketplace Microsoft Azure, mentre potenti funzionalità di ripristino vengono fornite grazie al ripristino a livello di file per le snapshot native e i backup Veeam. Uno strumento integrato per la stima dei costi del cloud, primo nel settore, fornirà ai clienti un maggiore controllo sui costi e sui risparmi, mentre l'integrazione con Veeam Backup & Replication consentirà alle aziende di assumere il controllo dei propri dati del cloud proteggendo e gestendo i backup di Azure insieme ai dati fisici, virtuali e cloud.

In qualità di Gold Partner Microsoft, Veeam lavora per estendere il valore delle soluzioni Microsoft. Questo impegno è testimoniato dalle nuove versioni della soluzione di protezione dati Azure-native che vedranno la luce nei prossimi mesi. Un’anteprima che i visitatori della manifestazione Microsoft Ignite hanno potuto vedere dimostra che i clienti Veeam saranno presto in grado di usare Veeam Backup & Replication per proteggere istanze Azure-native.