Veritas lancia Flex 5150 per l’edge delle reti aziendali

È disponibile sul mercato Flex 5150, prima appliance di Veritas a portare la protezione dei dati di classe enterprise NetBackup a edge, filiali e uffici remoti. Grazie a Veritas Flex 5150, disponibile entro la fine dell’anno, l’implementazione e il mantenimento dei livelli aziendali di protezione at the edge non è più una sfida.

Phil Brace, Executive Vice President, Storage Solutions di Veritas

Trend come 5G e IoT stanno portando a un’infrastruttura IT più decentralizzata. E mentre la necessità che i dati siano sempre disponibili e protetti, indipendentemente dal luogo in cui risiedono, non sta scomparendo il ‘come’ questo processo deve adattarsi alla luce di questi trend. Flex 5150 è un importante primo passo per estendere la copertura della piattaforma Enterprise Data Services oltre il data center e il cloud. Questa semplice appliance basata su container è stata progettata per aumentare l’efficienza e l’efficacia della protezione dei dati “at the edge”, senza bisogno di personale IT dedicato per farlo. Questo consente di risparmiare tempo, denaro e riduce i rischi di eventuali tempi di inattività.

Gartner prevede che entro il 2022 oltre il 50% dei dati generati dalle imprese saranno creati ed elaborati al di fuori del data center o del cloud Tuttavia, mentre i dati at the edge richiedono la stessa protezione di classe enterprise come nei data center, le sedi remote e le filiali hanno vincoli di costo e di spazio unici per questi ambienti.

Progettato per le sedi con spazio e risorse IT limitate, Flex 5150 è una soluzione di NetBackup completamente funzionale che si integra completamente con NetBackup nel data center centrale e nel cloud, ed è facile da configurare e gestire per l’edge.

I vantaggi di Flex 5150:

protegge e ripristina i dati at the edge, dove sono stati create; si integra perfettamente con NetBackup nel data center e nel cloud attraverso una moderna architettura containerizzata; semplifica e centralizza la gestione remota con policy automatizzate per ridurre i rischi e garantire una protezione uniforme; conveniente, compatto e facile da installare.