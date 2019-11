TIM firma una partnership strategica con Google Cloud

TIM sigla un MoU con Google Cloud per diventare il principale player italiano nell’offerta di servizi Cloud ed Edge Computing e ampliare la sua proposta tecnologica. Una partnership che comprenderà nuovi servizi di Public, Private e Hybrid Cloud portando a un’accelerazione nella crescita dei ricavi TIM da servizi tecnologici.

All’interno della partnership, è previsto che le aziende collaborino su iniziative go-to-market per accelerare la digitalizzazione delle aziende italiane, dalle PMI alla grande industria.

Per supportare lo sviluppo del proprio business, TIM investirà in modo importante in innovazione e nella crescita delle professionalità. Gli investimenti includeranno la costruzione di nuovi Data Center proprietari all'avanguardia (fino al livello Tier IV) e l'assunzione e la formazione nei prossimi anni di oltre 800 ingegneri specializzati in Cloud.

Un investimento motivato anche dalle potenzialità del mercato italiano nel cloud computing, atteso in crescita, e trainato dalla domanda di servizi di public, hybrid e edge computing che saranno ulteriormente sostenuti dall’integrazione di nuovi prodotti e applicazioni legate alla tecnologia 5G.

Luigi Gubitosi, CEO di TIM

Grazie alla partnership con Google, leader mondiale nell'innovazione, TIM conferma il proprio ruolo di riferimento a supporto del processo di innovazione tecnologica in Italia. Nei prossimi anni, Cloud ed Edge Computing rappresenteranno due dei mercati chiave che beneficeranno maggiormente dei nuovi prodotti e servizi abilitati dalla tecnologia 5G.