Asus, la nuova gamma di notebook soddisfa ogni esigenza

Super resistenti, con design accurato, affidabili. Rivolti a un uso professionale, i quattro notebook B9440, P5440, P3540 e P1440 di Asus sono pronti a tutto.

Una lineup completa composta da tre famiglie di dispositivi – Premium, Advanced ed Essential - e quattro configurazioni contraddistinte, però, da caratteristiche comuni: la resistenza e affidabilità del dispositivo, la potenza e il design studiato in ogni dettaglio per migliorare la produttività e soddisfare specifiche esigenze dei lavoratori.

Asus offre un portfolio completo di servizi che supportano l'intero ciclo di vita dei prodotti della line up commercial. Le flessibili opzioni di garanzia di Asus sono state ideate per rispondere a esigenze diverse riducendo al minimo gli interventi di manutenzione, anche quelli imprevisti.

Per un’assistenza base, Asus propone il pacchetto di assistenza classico, di 12 o 24 mesi a seconda della macchina scelta, attivabile online entro e non oltre 3 mesi dalla data di acquisto. Asus offre anche la Kasko che fornisce una copertura per i danni accidentali che potrebbero verificarsi durante il normale utilizzo del prodotto, In ultimo, per assicurare massima tranquillità ai propri clienti, l’azienda offre anche l’assistenza in loco che permette di beneficiare di un supporto tecnico ASUS a domicilio.

Asus Premium B9440

Laptop business tra i più leggeri presenti sul mercato (peso che sfiora l’1,05 kg), processore Intel Core i7 di ottava generazione e SSD PCIe 3.0 SSD da 512GB, tre volte più veloce di un SSD SATA. La scocca in magnesio e lo schermo anti riflesso da 14 pollici con risoluzione FHD praticamente privo di cornici, lo rendono uno dei laptop da 14 pollici più compatti e maneggevoli, perfetto per chi cerca il massimo delle performance on-the-go.

Asus B9440 è, grazie a un’autonomia fino a 10 ore e alla possibilità di ricarica rapida, un compagno di lavoro ideale. La presenza della tastiera ErgoLift, poi, permette non solo di migliorare il raffreddamento del PC, ma inclinando il dispositivo verso l’utente, facilita la scrittura anche durante sessioni di lavoro prolungate.

Asus Advanced P5440

Laptop business esclusivo, dotato di doppia archiviazione, grazie alla presenza di un SSD PCIe x4 fino a 512GB, per non rimanere mai a corto di spazio. Il PC è disponibile con processore Intel Core i7 di ottava generazione e fino a 16GB di RAM, caratteristiche che assicurano prestazioni esaltanti anche in movimento.

Proprio la portabilità del dispositivo è esaltata dalle dimensioni e dal peso contenuti, oltre che da un comparto connettività all’avanguardia, che comprende una porta Type C multifunzione, 2 porte Type A, HDMI e lettore SD. Batteria in grado di assicurare fino a 10 ore di utilizzo e un design ergonomico che permettono di ottenere sempre il massimo in ogni situazione, senza rinunciare alla comodità.

Asus Essential P3540 e P1440

I due modelli sono dispositivi orientati a una clientela business che cerca performance affidabili senza andare incontro a una spesa esagerata.

P3540 è disponibile con processore Intel Core i5 8265U o i7 8565U e fino a 16GB di RAM, supportati da scheda grafica Intel UHD Graphics 620 o Nvidia MX110 da 2GB. Perfetto per ogni condizione di lavoro, è dotato di batteria a 4 cella da 70W che assicura fino a 15 ore di autonomia e un’ampia selezione di porte, tra le quali due Type C, un lettore di card e 2 USB 3.0.

Il P1440 è, invece, un laptop rivolto a chi cerca diverse possibilità di archiviazione, grazie a un SSD da 256GB e fino a 1TB. Compatto e resistente, è caratterizzato anche da un peso eccezionale (1.7kg), dal display rotabile fino a 180° un processore Intel Core i7 di ottava generazione e una scheda grafica Intel UHD. La connettività è affidata a ben 4 porte USB Type-A, una HDMI, una VGA, un lettore SD e un adattatore per leggere CD-ROM.