WD Purple, nuovi HDD e microSD per la videosorveglianza

Western Digital estende il proprio portfolio di soluzioni storage per la videosorveglianza e presenta WD Purple Ultra Endurance e WD Purple 14 TByte.

Con questi dispositivi, l’azienda risponde alla crescente esigenze di professionisti e imprese di effettuare e mantenere online ingenti quantità di dati provenienti dai flussi video dei sistemi di sorveglianza IP.

La scheda microSD WD Purple SC QD101 Ultra Endurance è progettata specificatamente per i produttori di dispositivi, i rivenditori e gli installatori nel mercato delle telecamere di sorveglianza mainstream. Inoltre, l’azienda annuncia anche un’importante estensione del suo portfolio di hard disk drive introducendo WD Purple 14TB HDD per la sorveglianza, compatibile con un’ampia serie di sistemi per la sicurezza.

Stefaan Vervaet, senior director nella divisione dispositivi di smart video di Western Digital

I clienti stanno cercando soluzioni di storage on-camera ad alta resistenza, robuste e con elevate capacità per impieghi in diversi ambiti come nella sicurezza pubblica e nelle analisi da parte delle applicazioni di Intelligenza Artificiale. Questi nuovi prodotti forniscono una tecnologia per lo storage ottimizzata per gestire questi sfidanti nuovi e diversi carichi di lavoro spingendosi fino al limite.

WD Purple SC QD101 Ultra Endurance:

La scheda WD Purple SC QD101 si basa sull’avanzata tecnologia di Western Digital 3D NAND a 96-layer e fornisce una combinazione vantaggiosa da un punto di vista economico di ultra-resistenza, storage ad alte performance ed elevate capacità fino a 512 GByte per il crescente mercato della videosorveglianza.

Progettata per system integrator e installatori in ambito di sicurezza; Ideale per la registrazione mainstream e l’archiviazione on-camera con backup/failover; Nelle videocamere compatibili, il monitor dello stato della scheda consente agli installatori e agli integratori di misurare la resistenza residua e intervenire preventivamente se necessario; Disponibile con capacità di 32, 64, 128, 256 e 512 GByte; Ultra resistenza per registrazioni lunghe e continue.

WD Purple 14TB HDD compatibile con un’ampia gamma di sistemi di sicurezza