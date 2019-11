F5, cresce il rischio digitale legato ai dispositivi IoT

F5 Labs spiega come la diffusione delle Thingbot continui senza sosta e come svilupparle sia sempre più facile per i cybercriminali.

La sesta edizione del report The Hunt for IoT ha rilevato 26 nuove Thingbot, scoperte tra ottobre 2018 e gennaio 2019, che possono essere cooptate dagli hacker per diventare parte di botnet di oggetti in rete. Un dato allarmante se comparato alle solo sei scoperte in tutto l’anno nel 2017 e alle nove del 2016.

Quando gli F5 Labs hanno testato i dispositivi IoT utilizzati nei deployment mission-critical, per fornire ad esempio servizi Internet ai veicoli utilizzati in caso di emergenza, hanno appurato che il 62% di essi era vulnerabile anche se, teoricamente, proprio i sistemi critici dovrebbero essere quelli maggiormente protetti.

Una analisi di DBS Bank prevede che in 10 anni arriveremo a un’adozione massiva dei dispositivi IoT che copriranno il 100% del mercato. Da questo punto di vista, il 2019 è considerato l’anno della svolta che vede il passaggio dai primi utenti a un numero maggiore di utilizzatori, con vendite e implementazioni di dispositivi IoT che crescono a un ritmo esponenziale.

Mirai – la Thingbot più potente che abbia mai lanciato un attacco - ha gettato un'ombra lunga e influente nel panorama delle minacce informatiche, in parte a causa del modello di scansione distribuito che consente l'auto-riproduzione.



A partire dalla metà del 2017, l'Europa è diventata l’obiettivo più vulnerabile ai futuri attacchi, come dimostrano i dati di Baffin Bay Networks, partner degli F5 Labs, che indicano come la regione abbia un numero di scanner Mirai - dispositivi IoT compromessi che cercano di diffondere l'infezione – maggiore di qualsiasi altra area del mondo.

Non solo la minaccia originale di Mirai è ancora fortemente presente, ma ci sono anche una serie enorme di suoi derivati che è necessario prendere in considerazione.

L'88% di tutte le Thingbot note sono state scoperte dopo Mirai, in gran parte guidate dalla sua notorietà e dalla disponibilità del suo codice sorgente. Il 46% delle nuove Thingbot scoperte è una variante di Mirai, molto spesso in grado di fare molto di più che lanciare attacchi DDoS, ma effettuare deployment di proxy server, mining di criptovalute o installare altri bot. Altri aspetti importanti che emergono dal report The Hunt for IoT sono: