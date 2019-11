Barracuda Cloud Application Protection e il WAF as-a-service

Per proteggere le applicazioni web dalle minacce, Barracuda presenta Cloud Application Protection, una nuova piattaforma con soluzione WAF as-a-service scalabile. Cloud Application Protection (CAP) è stata ideata per far fronte alle crescenti minacce alla sicurezza delle applicazioni che le organizzazioni devono affrontare quotidianamente ed è in grado di garantire la sicurezza delle applicazioni web con una soluzione WAF as-a-service costruita su Microsoft Azure e disponibile sul marketplace Azure.

La trasformazione digitale sta guidando il cambiamento nelle aziende che adottano le applicazioni web come elemento critico del business. Le applicazioni sia nel cloud sia on premise devono essere protette, ma solo il 10% è attualmente protetto da firewall dedicati. Ciò è dovuto soprattutto alla complessità e alle risorse necessarie per gestire firewall per applicazioni web.

Tim Jefferson, SVP Data Protection, Network & Application Security, Engineering & Product Management di Barracuda

Le organizzazioni richiedono una forma di sicurezza applicativa che sia allo stesso tempo facile da gestire e sufficientemente flessibile da poter proteggere le applicazioni ovunque vengano rese disponibili. La piattaforma Barracuda Cloud Application Protection e WAF as a service nel cloud pubblico rendono tale forma di protezione accessibile a un mercato molto più vasto.

All’interno della piattaforma Barracuda Cloud Application Protection (CAP), il nuovo WAF as a service è un prodotto completo e semplice da implementare e gestire che rende disponibile la sicurezza applicativa a un mercato molto più vasto. Oltre alle funzionalità WAF, la piattaforma CAP offre funzioni di scansione e riparazione delle vulnerabilità applicative, protezione avanzata dai bot, protezione DDoS e sicurezza delle API.

WAF as a service utilizza Azure per garantire disponibilità locale e semplicità di implementazione in tutte le 54 regioni Azure. Barracuda WAF as a service conserva i controlli granulari e i livelli di personalizzazione presenti in Barracuda WAF, ma può essere implementato sotto forma di servizio dal marketplace Azure con pochi clic e, nel giro di pochi minuti, iniziare a proteggere le applicazioni esposte al web.

Le soluzioni Cloud Application Protection sono inoltre incluse in bundle offerti da system integrator e rivenditori. Ne è un esempio il recente Healthcare Optimized Azure CAF (Cloud Adoption Framework) Landing Zone di 10th Magnitude - un marketplace che offre servizi, consulenza, servizi di migrazione dei workload - e Barracuda WAF per la sicurezza, destinato alle strutture sanitarie alla ricerca di un modo più semplice e sicuro per la migrazione di applicazioni e workload su Azure.

Durante la conferenza Microsoft Ignite, Barracuda ha presentato anche il proprio CloudGen Firewall con supporto Virtual WAN Microsoft. CloudGen Firewall è la prima soluzione di sicurezza che supporta tutte le funzioni di Microsoft Virtual WAN, compreso il recente supporto multi-link che permette ai clienti intenzionati a migrare a Office 365 l’opzione di usare un backbone Azure per limitare la latenza per utenti distribuiti o remoti.