Cns utilizza le soluzioni di videoconferenza Lifesize

Cns Consorzio Nazionale Servizi sceglie di utilizzare i sistemi di videoconferenza di Lifesize per migliorare e ottimizzare il rapporto con fornitori e clienti. Il miglioramento e l’ottimizzazione della gestione operativa sono aspetti fondamentali per CNS che aspira continuamente a migliorare la propria qualificazione tecnica, grazie all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative e flessibili.

Dal 2016, il Consorzio utilizza con continuità i sistemi di videoconferenza Lifesize, a disposizione dei 109 dipendenti distribuiti nelle sedi principali di Milano, Roma e Bologna - così come nelle sedi territoriali di Mestre, Cagliari, Napoli, Palermo, Catania - quali strumenti essenziali di comunicazione e collaborazione.

I sistemi di videoconferenza installati presso le sale riunioni di Cns sono inoltre uno strumento essenziale per i rappresentanti delle cooperative socie, che li utilizzano anche in occasione delle riunioni mensili del Consiglio di Sorveglianza Cns, organo preposto alla valorizzazione del principio dello scambio mutualistico tra i soci del Consorzio Nazionale Servizi.

Rafael Gjoka - Responsabile ICT del Consorzio Nazionale Servizi

Cercavamo una soluzione in grado di garantire modalità di interazione ottimali con la nostra ampia base di fornitori, nell’ordine di qualche migliaio di realtà, anche molto diverse tra loro, in differenti ambiti e settori e con strutture piuttosto disomogenee. La comunicazione interna, che ha carattere strategico in una realtà come quella di Cns, così come quella che avviene i nostri associati e con i clienti su base quotidiana, doveva quindi affidarsi a strumenti veloci e agevoli, considerando anche il trend costante di crescita delle cooperative socie e dei fornitori.

La scelta di Cns nel 2016 ha quindi tenuto in considerazione un complesso di requisiti, che hanno concorso in diverse misure alla valutazione delle soluzioni disponibili sul mercato. In primo luogo, la semplicità d’uso. La disomogeneità dell’utenza, interna ed esterna al Consorzio, richiedeva – e richiede sempre più – la possibilità di collegarsi alla videochiamata in maniera rapida ed intuitiva, senza assistenza da parte del dipartimento IT o la necessità di installare applicazioni, ricordare password o consultare un manuale di istruzioni prima di ogni meeting.

In primo piano tra i requisiti valutati da Cns per la scelta di una soluzione di videoconferenza, era anche il fattore economico, valutato insieme alla tipologia di supporto prevista. Altro elemento fondamentale nella scelta del nuovo sistema di videoconferenza per Cns è stata la sicurezza, anche per richiesta specifica da parte dei vertici aziendali. Le soluzioni Lifesize di livello enterprise, basate su standard aperti e sicuri come WebRTC, hanno convinto il responsabile ICT e i vertici del Consorzio.

Qualche numero

-Cns ha implementato ad oggi 5 sistemi di videoconferenza Lifesize in altrettante sale riunioni nel proprio headquarter di Bologna e nelle sedi di Milano e Roma, per un totale di 10 utenze attive.

-Nell’anno in corso - fino al mese di settembre - sono state effettuati complessivamente 970 meeting in videoconferenza, per un totale di 63 mila minuti di conversazione.

-Con una media di 107 chiamate o videoconferenze al mese per i dipendenti di Cns, è immediata la considerazione relativa al ruolo delle soluzioni Lifesize nella riduzione dei viaggi di trasferta dei dipendenti del Consorzio. Cns sta valutando per il prossimo futuro l’ampliamento del parco di sistemi di videoconferenza Lifesize.