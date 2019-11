ExtremeCloud IQ, per una gestione cloud end-to-end

Da Extreme Networks arriva ExtremeCloud IQ, prima applicazione in grado di gestire il cloud end-to-end sfruttando machine learning e intelligenza artificiale. ExtremeCloud IQ offre alle aziende informazioni approfondite, visibilità completa, controllo e automazione su tutta la rete.

Con questo annuncio, Extreme introduce anche una "assistenza speciale" per ExtremeCloud IQ con "Co-Pilot", una funzionalità innovativa che offre agli amministratori IT la possibilità di risparmiare tempo e fatica per la gestione di un numero sempre più ampio di attività quotidiane. L'applicazione, basata su microservizi ExtremeCloud IQ, può essere implementata nel cloud pubblico o privato, o nella sede, e fornisce alle aziende la flessibilità necessaria per raggiungere gli obiettivi di business.

Abby Strong, Vice President Product Marketing di Extreme Networks

Il ruolo di un amministratore IT in un mondo costantemente connesso è molto difficile. La maggior parte dei fornitori di applicazioni per la gestione del cloud, infatti, è concentrata su un unico punto della rete, e costringe gli amministratori a lavorare su più interfacce utente per la soluzione dei problemi e la gestione della rete. ExtremeCloud IQ, invece, si basa su una collaudata architettura di gestione del cloud di terza generazione, integrata con il portafoglio di soluzioni di rete enterprise end-to-end, e con funzionalità di AI, ML e automazione che permettono di contenere i costi, ottimizzare le operazioni IT, e fornire una migliore esperienza utente. Extreme Networks è l'unico fornitore del settore in grado di farlo.

Caratteristiche principali: