AWS offre servizi avanzati per il sistema sanitario

Nel settore medico e sanitario diviene sempre più importante e strategica l’elaborazione dei dati facilitata ora da nuove tecnologie e servizi offerti da AWS.

Danilo Poccia, Principal Evangelist, Serverless di Amazon Web Services

AWS offre più di 100 servizi conformi a HIPAA, tra cui sistemi avanzati di apprendimento automatico e strumenti di analisi più semplici da sviluppare e distribuire, permettendo agli attori che operano nel settore sanitario e scientifico di innovare, personalizzare l'esperienza del paziente e migliorare i risultati. Grazie alle nostre soluzioni, abilitiamo la personalizzazione del percorso di cura del paziente, il miglioramento del processo decisionale basato sui dati e uno sviluppo più rapido della medicina di precisione,

Centro Medico Sant'Agostino

Il Centro Medico Santagostino è una rete di poliambulatori specialistici, la prima in Italia a sperimentare un modello di assistenza sanitaria che combina alta qualità e tariffe accessibili. Il Centro aveva bisogno di un software di gestione in esecuzione su una piattaforma efficace e scalabile e ha trovato in AWS la migliore soluzione per soddisfare le sue esigenze. Negli anni, il centro medico ha trasferito gran parte dei suoi sistemi su AWS, a partire da quelli sanitari, ottimizzando così la sua organizzazione, la governance, la ricerca e i costi, che hanno registrato una riduzione del 12% su ogni singola visita medica. Scegliendo AWS, il centro ha migliorato le sue prestazioni in termini di tempo, efficienza e affidabilità.

GE Healthcare

Fondata nel 1994, GE Healthcare produce e distribuisce apparecchiature di imaging diagnostico, nonché agenti di imaging e radiofarmaci utilizzati nelle procedure di imaging medico. La volontà di GE Healthcare era quella di consentire ai clienti di ottenere valore aggiunto dall'utilizzo dei dispositivi e dai dati, avvalendosi di una leva aggiuntiva di elaborazione e archiviazione sul cloud, fornendo un accesso ai dati sanitari più rapido quando e dove i medici ne hanno bisogno.

Per raggiungere il suo obiettivo, l'azienda ha scelto i servizi di AWS, grazie alla sua vasta gamma di servizi e l'impegno nel renderli conformi alle normative globali sui dati sanitari, insieme alla creazione di GE Health Cloud, una soluzione basata su Amazon Web Services (AWS) Cloud. AWS ha dato a GE Healthcare la possibilità di produrre dispositivi più intelligenti, prodotti innovativi e di fare il suo ingresso in nuovi mercati, oltre a garantire un accesso più rapido ai dati sanitari quando e dove i medici ne hanno bisogno, migliorando così diagnosi e trattamenti.

Igenomix

Igenomix è uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni per problemi di fertilità. Igenomix vuole essere all'avanguardia nella ricerca e la sua sfida è stare un passo avanti rispetto agli altri attori del settore e per raggiungere il suo obiettivo l'azienda ha avuto bisogno di una soluzione cloud robusta ma adattabile. Igenomix ha scelto Amazon Web Services grazie al suo portafoglio maturo, all'ottimo supporto software open source e alla sua assoluta affidabilità. Usando AWS, l'organizzazione ha beneficiato di analisi più rapide e ricerche accelerate più efficaci per i clienti, aumentando le entrate e accelerando la comprensione della genetica. Grazie ad AWS, oggi l'azienda può testare 24 campioni di 600 geni contemporaneamente, con un conseguente aumento del 600% del numero di campioni analizzabili.

Omada Health

Omada Health utilizza la scienza comportamentale per aiutare le persone a cambiare le proprie abitudini, migliorare la propria salute e ridurre il rischio di malattie croniche. Per aumentare ulteriormente lo sviluppo e il suo potenziale, Omada ha scelto AWS come piattaforma su cui basare tutte le sue applicazioni di produzione. Utilizzando AWS, Omada Health è in grado di scalare e adottare le nuove tecnologie più rapidamente - rispetto a quanto impiegherebbe gestendo la propria infrastruttura - e consente agli sviluppatori di elaborare nuove funzionalità. In qualità di fornitore di servizi sanitari, Omada Health è soggetta a rigide normative, tra cui la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) e l'utilizzo di AWS ha aiutato la compagnia a ottenere la certificazione di sicurezza ai sensi del Common Security Trust Alliance (HITRUST) Framework.

Moderna Therapeutics

Moderna Therapeutics, che ha sede a Cambridge, nel Massachusetts, e impiega circa 550 persone, è stata fondata per mantenere la promessa della scienza di sfruttare l’RNA messaggero (mRNA) per creare nuovi farmaci per le specifiche esigenze dei pazienti. Per raggiungere il suo obiettivo, l'azienda ha iniziato a utilizzare il cloud AWS, che è diventato una componente chiave che alimenta i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei farmaci. Le potenti e flessibili capacità di elaborazione di AWS Cloud aiutano Moderna a ottimizzare i principi fondamentali del suo modello di business: velocità, scalabilità e costi. Inoltre, la funzione Good Manufacturing Practices (GMP) è gestita da un ambiente IT GxP che Moderna ha integrato nel cloud AWS, abilitando così un ecosistema di applicazioni completamente integrato.

GENALICE

GENALICE è una società biomedica di big data fondata nel 2011. I suoi 20 dipendenti sviluppano software all'avanguardia con l'obiettivo di ottenere le migliori diagnosi e trattamenti per i pazienti con malattie del DNA complesse. Con il modulo Population Calling su AWS, la startup può elaborare un campione su un singolo nodo in soli sei minuti anziché 34 ore e raggiungere il suo obiettivo elaborando 800 campioni su 100 nodi in 60 minuti. Scegliendo AWS, GENALICE offre ai ricercatori la possibilità di eseguire le loro analisi su un numero limitato di nodi e di avere le risposte disponibili rapidamente e a basso costo. La startup mira ora a estendere il suo utilizzo di AWS e rendere la sua tecnologia disponibile su un modello self-service, rendendo accessibili le analisi su scala demografica al maggior numero possibile di ricercatori.