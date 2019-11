Mobile management, Softpi porta in Italia Relution

Piattaforma completa di Enterprise Mobility e Mobile Management, Relution sbarca in Italia portata da Softpi che la distribuirà in Spagna e in America Latina.

Relution permette alle aziende, e in particolare alle divisioni IT, alle business unit e agli sviluppatori, di gestire in modo integrato, semplice e sicuro i dispositivi mobile e le applicazioni software che ogni giorno vengono impiegate per lo sviluppo del business; tutto ciò, al fine di garantirne la sicurezza, ottenerne un controllo puntuale e raggiungere un livello di produttività in continua crescita.

Andrea Querci, Presidente di Softpi Italia

Distribuire una soluzione completa come Relution rappresenta per noi una grande opportunità: possiamo infatti aggiungere alla nostra offerta, peraltro già ampia, un prodotto appartenente a un mercato ancora in crescita. Siamo convinti di ottenere grandi risultati, considerando la qualità eccezionale del prodotto e un mercato come quello dei dispositivi mobili, degli smartphone e dei tablet che è in continuo fermento. Relution è una soluzione estremamente valida che proponiamo ai nostri partner, sia a quelli che sviluppano applicazioni, sia a quelli che propongono infrastrutture.

Moritz Mahlmann, Senior Sales Manager di Relution

Oggi le aziende considerano gli smartphone e i tablet come fondamentali strumenti di lavoro. Per questo, un’attività di Mobility Management è insostituibile, sia per garantire la produttività di tutti i collaboratori, sia per la sicurezza dei dati e delle applicazioni aziendali. Le nostre soluzioni sono il frutto di tanta esperienza e competenza tecnica, oltre a basarsi su una user experience ottimizzata, che rende semplice e intuitiva tutta la gestione.

Relution assicura sicurezza e produttività

In quanto piattaforma dedicata alla gestione e alla sicurezza della mobilità aziendale, Relution si articola in tre servizi e tecnologie principali: Mobile Device Management (MDM), Mobile App Management (MAM) ed Enterprise App Store. La prima è assolutamente centrale nell’ambito della piattaforma e permette di gestire da remoto il ciclo di vita dei dispositivi: le dashboard intuitive e di facile utilizzo permettono agli amministratori di avere un quadro completo del parco di device e di applicare ad essi le policy aziendali, inoltrare notifiche, installare app autorizzate, distribuire in modalità OTA configurazioni standardizzate, configurare regole di condivisione e molto altro.

Grazie al Mobile App Management, le aziende possono invece agire a livello applicativo, un approccio fondamentale visto il sempre crescente utilizzo dei dispositivi personali a fini lavorativi: con MAM le aziende gestiscono tutto il lifecycle delle proprie applicazioni, raccolgono i feedback degli utenti, aggiungono sviluppatori e pubblicano le app sull’Enterprise App Store o le inoltrano ai terminali mobile tramite la specifica funzionalità di MDM.

La semplicità d’uso, la ricchezza funzionale e la capacità di assecondare le esigenze di sicurezza e versatilità delle aziende hanno quindi reso Relution una piattaforma simbolo del Mobiliy Management aziendale, un punto fermo su cui costruire i propri successi. Da oggi, anche in Italia.