Achab, phishing e attacchi mettono a rischio Windows 7

Non solo la crescita degli attacchi di phishing, ma anche le infezioni mettono a rischio la sicurezza di Windows 7. Lo confermano i dati Webroot per Achab. Webroot, azienda del gruppo Carbonite, ha condiviso i risultati del suo ultimo Threat Report: Mid-Year Update, lo studio che intende esplorare l’evoluzione del panorama della cybersecurity.

Sulla base dei trend osservati durante la prima metà del 2019, è emerso che 1 link su 50 è malevolo, quasi un terzo dei siti di phishing utilizza il protocollo HTTPS e gli exploit di Windows 7 sono cresciuti più del 70% a partire da gennaio. Il report evidenzia l’importanza di una buona educazione informatica degli utenti dal momento che i messaggi di phishing sono sempre più personalizzati e gli hacker riutilizzano le informazioni così ricavate, oltre a prendere possesso degli account violati.

Tyler Moffitt, Senior Threat Research Analyst di Webroot

Ultimamente assistiamo a un aumento degli attacchi hacker in cui le email di phishing risultano sempre più personalizzate grazie ai dati raccolti in occasione di precedenti violazioni, così come l'uso crescente di HTTPS e domini considerati attendibili per sembrare più legittimi agli occhi degli utenti. Queste tattiche sfruttano la familiarità e il contesto e spesso si traducono in una fiducia ingiustificata che compromette la sicurezza degli utenti. Motivo per cui aziende e consumatori devono essere consapevoli di queste tattiche in continua evoluzione e dei relativi rischi per non farsi cogliere impreparati e riuscire a proteggere i propri dati e i propri dispositivi.