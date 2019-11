Asus, tre nuove motherboard con TRX40 per AMD Threadripper

Asus svela le motherboard con chipset TRX40 per AMD Threadripper: arrivano in Italia ROG Zenith II Extreme, ROG Strix TRX40-E Gaming e Prime TRX40-Pro.

La nuova CPU e il chipset di controllo portano sensibili novità per la creazione di potenti PC e workstation. AMD Threadripper di terza generazione rende disponibile il bus PCI Express 4.0 sul desktop di fascia alta, raddoppiando la larghezza di banda su un totale di 64 lane PCIe 4.0 per consentire ancora più velocità a dispositivi SSD, schede grafiche e dispositivi audio/video. Ogni slot PCe e slot M.2 delle ASUS TRX40 sfruttano PCIe 4.0 per la massima larghezza di banda, questo significa che tutte le schede di espansione funzioneranno alla massima velocità possibile.

Ma c’è di più, la serie TRX40 offre fino a un massimo di 256 GByte di RAM su otto slot.

ROG Zenith II Extreme è pensata per gli utenti professionali e gli appassionati di giochi che desiderano sfruttare al massimo tutti i core delle CPU Threadripper di terza generazione e la velocità delle memorie.

Il pannello decorativo sopra lo schermo I/O vanta un motivo olografico Infinity Lighting, mentre il display OLED LiveDash a colori permette di visualizzare codici POST, informazioni di sistema o immagini personalizzate. La cover ROG Armor in alluminio copre la maggior parte del lato anteriore della scheda e un backplate in metallo la rinforza al meglio, soluzione ideale in caso di utilizzo di dissipatori e schede di espansione di grandi dimensioni e peso.

Il design prevede VRM avanzati a 16 fasi di potenza, così da non avere problemi anche in caso di overclock estremo. Ampia capacità di archiviazione è garantita da cinque slot M.2, ciascuno dei quali utilizza fino a quattro corsie di PCIe 4.0, e ben otto porte SATA.

Il networking è un aspetto chiave per workstation e macchine desktop di fascia alta. ROG Zenith II Extreme presenta tre diverse interfacce: Un controller Gigabit Ethernet Intel I211-AT, uno Aquantia AQC-107 10GbE per velocizzare i trasferimenti multi-terabyte e Intel AX200 Wi-Fi 6 e supporto Bluetooth 5 per una connessione ultra-veloce anche senza cavi.

Sul pannello posteriore della ROG Zenith II Extreme troviamo un totale di sette porte USB 3.2 Gen 2 con 10 Gbps di throughput e delle sorprendenti USB 3.2 Gen 2x2 Type-C superveloce con 20 Gbps di larghezza di banda. Sono presenti inoltre sul pannello frontale una coppia di connettori USB 3.2 Gen 2, quattro porte USB 3.2 Gen 1 e tre porte USB 2.0.

on mancano soluzioni audio premium grazie ad un codec SupremeFX S1220 in accoppiata ad un DAC Sabre ESS di fascia alta a 32 bit. È inoltre incluso il supporto software DTS Sound Unbound, per suoni accurati e precisi con audio 3D posizionale.

ROG Strix TRX40-E Gaming è la scheda madre con tutti gli elementi che richiede un desktop di fascia alta e con grandi opzioni di personalizzazione, un'estetica elegante e un Display OLED LiveDash da 1,3”.

La scheda offre anche molte opzioni per dispositivi di archiviazione e periferiche con tre socket M.2, ciascuno collegato a quattro corsie di PCIe 4.0, nonché otto porte SATA. Sul retro della scheda sono presenti otto porte USB 3.2 Gen 2 con 10 Gbps di larghezza di banda, inclusa una Type-C, insieme ad altri quattro connettori USB 2.0 Type-A. ROG Strix TRX40-E Gaming presenta inoltre header dedicati sia per pompe AIO che per loop personalizzati.

Sono presenti tre controller di rete: Intel AX200 Wi-Fi 6 con Bluetooth 5, Realtek Ethernet da 2,5 Gbps abbinato all’Intel I211-AT Gigabit Ethernet. Per la parte di audio, ROG Strix TRX40-E Gaming utilizza un codec audio SupremeFX S1220 oltre al supporto DTS Sound Unbound.

ASUS Prime TRX40-Pro è una scheda madre affidabile, pensata per qualsiasi appassionato o professionista impegnato spesso in attività come editing video e rendering 3D che beneficiano della potenza delle CPU a molti core. Oltre al design pulito e futuristico della scheda, il dissipatore di calore VRM in alluminio spazzolato sfrutta un sottosistema di alimentazione a 16 fasi composto da fasi integrate Infineon TDA21462 abbinate a chokes ed altri componenti premium. Ogni singolo slot di espansione utilizza le prestazioni di PCIe 4.0: tre ASUS SafeSlot PCIe x16 occupano la parte principale della scheda e sono pronti a dare il massimo in una configurazione x16/x16/x16.

Sono inclusi tre slot M.2, chi lavora con file video di grandi dimensioni può collegare in RAID più dispositivi NVM Express per una maggiore larghezza di banda I/O e una riproduzione senza interruzioni nei loro alloggiamenti di modifica. Due di questi slot si trovano sotto un dissipatore dedicato per impedire il surriscaldamento dell'SSD. Il terzo slot M.2 posiziona l’SSD in verticale per sfruttare il flusso d'aria ambientale attorno al socket della CPU.