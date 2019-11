Crisi d’Impresa, Wolters Kluwer spiega le novità del decreto

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia approfondisce le pieghe normative del decreto “Crisi d’Impresa” a Napoli, Roma, Milano, Bologna e Firenze.

In questi cinque incontri, fino al 26 novembre, si perseguirà l’obiettivo di analizzare le novità del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, si discuterà dei risvolti applicativi degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, si parlerà degli indicatori di crisi e degli obblighi di segnalazione all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi).

L’Italia si è adeguata alle norme di altri paesi europei, che cercano di mettere a punto strumenti per anticipare l’emersione della crisi e limitare l’aggravarsi di crisi aziendali.

La serie di eventi approfondirà anche la fase precedente alla crisi e i segnali di allerta, le soglie di rilevanza, la procedura per la rilevazione e gli oneri e le responsabilità.

Gli eventi dello roadshow approfondiranno la composizione assistita della crisi attraverso il procedimento e le appropriate misure protettive, nonché i doveri e le responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo.

Non è una riforma semplice e i commercialisti, veri CFO in outsourcing delle PMI italiane, verranno coinvolti in modo importante. È dunque fondamentale una soluzione digitale che dia loro modo di svolgere appieno il proprio ruolo di consulenti d’impresa.

La soluzione Wolters Kluwer Tax & Accounting consentirà, attraverso automatismi digitali, una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese per contribuire a salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa per innumerevoli motivi, spesso indipendenti dalla validità del prodotto o dall’organizzazione aziendale.

Il commercialista verrà messo in grado di gestire la situazione di crisi del suo cliente grazie alla sua competenza ed esperienza, coadiuvato da una forte e solida base analitica e digitale. La soluzione gli consentirà contestualmente la gestione e il miglioramento del business delle imprese sane, apportando anche una maggiore rotondità alla sua capacità di fare consulenza a tutte le imprese.

Anche la soluzione per la “Crisi d’Impresa” è un passo importante verso la digitalizzazione e l’automazione del processo.