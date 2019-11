Citrix, Bronwyn Hastings Senior VP Worldwide Channel Sales

Citrix Systems nomina Bronwyn Hastings in qualità di Senior Vice President, Worldwide Channel Sales and Ecosystem.

Con oltre 20 anni di esperienza nel mercato del software, Hastings sarà alla guida del robusto ecosistema di partner dell’azienda, con l’obiettivo distribuire workspace digitali leader di mercato capaci di trasformare l’esperienza di lavoro migliorando la produttività.

Con riporto a Mark Ferrer, Executive Vice President e Chief Revenue Officer, Hastings sarà responsabile delle vendite di canale a livello globale, del go-to-market dei programmi per i partner e del marketing di canale per tutti I prodotti Citrix. L’ecosistema di partner di Citrix include infatti più di 10.000 tra Citrix Solution Advisors, Citrix Service Providers, Global System Integrators, ISV's e Distributori a Valore Aggiunto.

Mark Ferrer

In Citrix trasformiamo il futuro del lavoro in realtà, oggi stesso. Ma non siamo da soli a farlo. Il nostro ecosistema di partner è tra i più potenti sul mercato e Bronwyn ha tutte le carte in regola per far crescere questo network e i programmi e i servizi che offriamo per aiutare le aziende ad accelerare la trasformazione digitale e inaugurare un modo di lavorare migliore.

Hastings ha maturato più di 25 anni di esperienza nel mercato del software, ricoprendo ruoli di leadership nel business development e nell’organizzazione del canale a livello strategico e operativo.

È entrata in Citrix dopo aver lavorato per SAP per 8 anni dove recentemente ha ricoperto la posizione di Senior Vice President e General Manager of Ecosystem and Channels per l’area Asia Pacific e Greater China. Ha trascorso 15 anni in Oracle ricoprendo diversi ruoli di leadership prima di entrare in SAP.

Bronwyn Hastings

Citrix ha una vision del futuro del lavoro davvero avvincente. Non vedo l’ora di collaborare con questa incredibile community di partner per offrire alle aziende le soluzioni e I servizi di cui hanno bisogno per trasformare questa vision in realtà.

Diane Fanelli, che ha ricoperto ad interim la posizione di Global Partner Sales Lead per Citrix da luglio, lavorerà a fianco di Hastings per assicurare una transizione di leadership il più possibile fluida prima di assumere un nuovo ruolo di leadership strategica nell’organizzazione Sales & Services a livello globale a partire dal 1 gennaio