Cambium Networks annuncia l’ampliamento della serie cnPilot

Cambium presenta le nuove soluzioni cnPilot, tre access point e un dispositivo di gestione cnMaesto c4000 per supportare tutte le esigenze di connettività B2B e B2C. L'e510 è stato progettato per impieghi outdoor in tutte le condizioni ambientali, l'e505 offre una nuova soluzione economica per implementazioni esterne su larga scala, mentre l'access point da parete e425 si rivolge al sempre più esigente mercato dell'hospitality.

Dal design compatto, cnPilot e505, access point per outdoor 802.11ac Wave 2, è progettato per installazioni urbane ad alta densità, dove può essere impiegato con un basso impatto. Sempre per implementazioni esterne, cnPilot e510 802.11ac Wave 2 offre alte prestazioni in un ampio spettro di condizioni ambientali, dotato di certificazioni EN 61373 e EN 50121 relativamente a resistenza a urti e vibrazioni e compatibilità elettromagnetica, coesiste con ESD e LTE, resistenza ad acqua e polvere a norma IP67.

Pensato per l’hospitality ad alta densità, cnPilot e425H - access point da parete 802.11ac Wave 2 offre una connettività perfetta in ogni stanza, mentre cnMaestro c4000 Appliance, server locale montato su rack, dotato di software di controllo cnMaestro preinstallato, ideale per le situazioni in cui la gestione cloud non è possibile.

Daran Hermans, direttore Product Line Management di Cambium Networks

Gli operatori di rete e i Managed Service Provider (MSP) sono costantemente sotto pressione per offrire ai clienti più valore e una migliore tecnologia a un prezzo competitivo. Questi tre nuovi prodotti Wi-Fi di livello enterprise, combinati con la gestione del cloud attraverso il pannello di controllo offerto da cnMaestro, garantiscono più opzioni e maggiore controllo della rete, senza canoni ricorrenti. Le soluzioni Cambium Networks Enterprise includono il Wi-Fi "zero-touch", un set di funzionalità che automatizzano l'aggiunta dei dispositivi, utilizzano il provisioning basato su policy e si auto-ottimizzano per soddisfare le esigenze del Wi-Fi ad alta capacità.