La crittografia ESET protegge i dati da accessi indesiderati

ESET Full Disk Encryption permette in caso di furto o di perdita di un dispositivo di attivare da remoto la crittografia così da bloccare i malintenzionati. La soluzione di ESET è stata progettata per proteggere l'accesso non autorizzato ai dati aziendali; disponibile come componente aggiuntivo delle console ESET di gestione remota - ESET Cloud Administrator e ESET Security Management Center - EFDE è la soluzione più innovativa per proteggere i dati di un'azienda in caso di furto o perdita di dispositivi.

Proteggere il business aziendale

Ervín Rendek, Product Manager di ESET

Malware e virus rappresentano senza dubbio un rischio enorme per le aziende di tutto il mondo, ma in ESET sappiamo che esistono altre sfide molto importanti da affrontare per assicurare la protezione dei dati. Questo ci ha spinto a lavorare molto per espandere il nostro portafoglio con la nuova soluzione ESET Full Disk Encryption, che risolve il problema della perdita di dati aziendali, direttamente da un’unica console di gestione insieme agli altri prodotti di sicurezza IT di ESET. ESET Full Disk Encryption è ideale per le aziende di tutte le dimensioni e con differenti esigenze di crittografia.

La perdita fisica o il furto di dispositivi, come telefoni cellulari e laptop, è una preoccupazione molto seria per numerose aziende. Oltre ai costi di sostituzione dei dispositivi IT, il danno più grande è rappresentato dal rischio di perdita dei dati aziendali. E questo rischio ha numerosi risvolti, poiché si può incorrere in pesanti sanzioni ai sensi del GDPR per la gestione inappropriata dei dati sensibili, ma soprattutto le perdite possono avere un impatto negativo sulla continuità aziendale e sulla sicurezza oltre che sulla reputazione dell'azienda.

Con la nuova soluzione di crittografia completa del disco ESET Full Disk Encryption, gli amministratori IT possono distribuire, attivare e gestire la crittografia in remoto sugli endpoint collegati tramite un clic, evitando così ai malintenzionati di trarre profitto da computer smarriti o rubati. Gli amministratori IT possono implementare questa soluzione attraverso la console di amministrazione remota oppure utilizzando il sistema di gestione basato su cloud ibrido di ESET.

Dopo l’installazione, gli utenti potranno monitorare e gestire la crittografia dei dati archiviati sui dispositivi aziendali da un'unica console. EFDE è disponibile come funzionalità aggiuntiva per le ultime versioni delle console di gestione remota ESET - ESET Cloud Administrator 1.2 e ESET Security Management Center 7.1 - entrambe recentemente aggiornate per supportare ESET Full Disk Encryption.

L’ascesa della crittografia completa del disco

Secondo i dati di una ricerca condotta recentemente da ESET su oltre 100 aziende, l'85% degli intervistati ritiene che la crittografia completa del disco sia la caratteristica più importante quando si valutano le diverse forme di crittografia disponibili sul mercato per proteggere la propria attività. Inoltre, un rapporto di IDC prevede che, entro il 2023, il mercato della crittografia dell'intero disco crescerà costantemente dell'1,4% all'anno.

Questi risultati inducono ESET a ritenere che le preoccupazioni in merito alla protezione dei dati stiano orientando le aziende all’implementazione di soluzioni di crittografia solide e efficaci ma allo stesso tempo semplici da implementare e utilizzare.