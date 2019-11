Pure Storage si espande e apre un centro di ricerca a Praga

Inaugurando a Praga il suo nuovo Centro europeo di ricerca e sviluppo, Pure Storage sottolinea la volontà di espandersi e di investire in tutta la regione EMEA. Questo nuovo hub EMEA è stato progettato per dare impulso all'innovation engine di Pure ed accelerare ulteriormente il time-to-market.

Per l'apertura del nuovo Centro R&D di Praga, Pure ha collaborato con CzechInvest, un'agenzia locale specializzata nello sviluppo di investimenti che, supportata da enti pubblici, assiste aziende globali interessate a stabilirsi in Repubblica Ceca. La collaborazione di CzechInvest con esperti locali, le partnership con il mondo accademico e l'attenzione ai temi di ricerca e sviluppo sono stati importanti elementi di supporto per l'apertura del nuovo Centro. La nuova struttura sarà guidata da Dan Decasper, General Manager di Pure1, la piattaforma software basata su cloud della società.

Dan Decasper, General Manager di Pure

Sono entusiasta del fatto che dopo dieci anni di attività abbiamo conservato lo stesso impegno nei confronti dell'innovazione che avevamo all'inizio. Abbiamo registrato una crescita impressionante e abbiamo sempre creduto nel reinvestire nell'acquisizione e nella crescita dei talenti. Abbiamo scelto Praga per la presenza di risorse qualificate e perché rappresenta un gateway verso il resto della regione EMEA.

In dieci anni Pure ha rivoluzionato il settore dello storage dando vita a soluzioni intelligenti, automatizzate e moderne impostando un solido percorso di crescita per il suo secondo decennio di attività. La visione della data experience moderna definita da Pure è gestita in cloud, basata su AI, in miglioramento costante e fruibile attraverso un modello flessibile in abbonamento che può essere implementato in ambienti ibridi.

Con la consapevolezza che il talento è disponibile in tutto il mondo e che l'innovazione si raggiunge in maniera più efficace grazie ad una forza lavoro diversificata, il centro sarà gestito con un approccio da startup per stimolare una cultura di inclusione, innovazione e centralità del cliente.