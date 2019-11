Digital Marketing, intervista a Valentina Manfredi di Groupon

Con Valentina Manfredi, Managing Director di Groupon Italia, parliamo di digitalizzazione delle PMI e degli strumenti per una trasformazione efficace.

- Digitalizzazione delle PMI in Italia: quali osservatori privilegiati, quali scenari potete condividere? Quali considerazioni sullo stato attuale delle imprese nostrane?

Le PMI italiane sono sempre più Digital Expert. Dall’indagine effettuata da Groupon sulle piccole medie imprese, emerge che il 95% reputa il digital marketing un elemento di fondamentale importanza per la propria crescita. Negli ultimi 12 mesi, infatti, un significativo 24% del loro budget è stato allocato in attività di online marketing. Si tratta di un trend in netta crescita: oltre 3 PMI su 5 dichiarano di aver già pianificato un incremento delle risorse per queste attività.

Oggi, il mondo digitale è la principale fonte di informazione per i consumatori, che sono influenzati soprattutto dai social media. A fronte di questa considerazione, il 53% delle PMI fa investimenti su canali come Facebook e Instagram e li utilizza per promuovere offerte speciali. Per l’immediato futuro, la maggioranza delle PMI si dimostra incline ad investire sui nuovi tool di marketing online: il 52% programma di utilizzare nuovi strumenti di marketing personalizzato, che utilizzano l’analisi dei dati per fornire messaggi targettizzati e tool di intelligenza artificiale che, grazie all’apprendimento automatico, migliorano il percorso di acquisto del cliente.

- Quanto conta il digital marketing per le PMI? Quali sono, secondo Voi, i vantaggi principali derivanti da una adeguata campagna digitale?

Groupon in dieci anni di vita ha rivoluzionato il modello di business di migliaia di piccole medie imprese, facendo crescere, grazie alle opportunità del digitale, il loro giro d’affari. È un concetto nel quale crediamo fortemente e su quale, nel corso degli anni, abbiamo fatto perno per evolvere il nostro business e - di conseguenza anche quello degli esercenti con i quali lavoriamo. Il digitale oggi è un driver di crescita anche per le imprese più piccole, che inizialmente possono magari essere più diffidenti verso questo passaggio.

La digitalizzazione diventa il ponte di collegamento tra l’utente che naviga online alla ricerca di opportunità/esperienze e l’esercente. In questo senso, è molto importante cogliere i trend in modo da proporli ai propri clienti e incuriosirli con un’offerta sempre nuova. Da questo punto di vista, Groupon è il partner ideale perché cerca di creare una connessione tra chi offre e chi domanda, sfruttando la grande rete commerciale di cui disponiamo, venendo incontro, simultaneamente, alle esigenze di chi vende e di chi acquista.

- Interpretare e saper usare bene gli strumenti social può essere più complesso di quanto ci si possa immaginare. Quali suggerimenti potete dare alle imprese per un uso efficace?

Per avere davvero dei risultati efficaci a seguito della digitalizzazione, occorre innanzitutto che questo processo venga gestito in modo competente e completo. Per trarre benefici non basta soltanto aprire un sito internet o una pagina Facebook, ma occorre cogliere tutte le opportunità che offre il mondo online in modo integrato, tenendo presente che oggi la maggior parte delle transazioni passa dal mobile.

La customer journey, da quando ho deciso di fare un acquisto a quando l’ho portato a termine e voglio far sapere al merchant come mi sono trovato con il suo servizio, avverrà tutta attraverso mobile. I grandi colossi ci mostrano ogni giorno come l’integrazione delle piattaforme, la commistione di offerte, servizi social e acquisti sia la strategia che meglio risponde alle esigenze dei consumatori. Groupon in questo può essere un ottimo supporto, perché ci impegniamo per offrire ai nostri partner tutti gli strumenti e le opportunità per sviluppare al massimo il loro business grazie alla nostra profonda expertise in ambito web.

- Quali strumenti offrite per accelerare la digitalizzazione delle imprese?

Groupon è uno strumento digitale flessibile e personale, capace di aiutare gli esercenti locali o le grandi aziende a mettere sul mercato un servizio o prodotto. Non solo ha portato le aziende online offrendo loro una vetrina digitale di grande rilievo, ma con lo sviluppo dell’app le ha fatte arrivare direttamente nelle tasche dei clienti.

Il nostro strumento inoltre permette al merchant di avere consapevolezza della propria campagna in termini di risultati, fatturato, nuovi clienti, coupon da redimere. Ogni giorno è possibile controllare quante persone vedono l’offerta, da dove la vedono, quanto comprano, quanto consumano. Insomma uno strumento capace di quantificare l’investimento, più di altri canali tradizionali.