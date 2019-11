Digitalizzazione, perché avere un sito web nel 2019?

È indubbio che i siti web aiutino le piccole imprese ad attrarre nuovi clienti, a gestire la reputazione del loro marchio e a costruire una presenza solida del brand.

Sebbene le piccole imprese debbano affrontare alcune sfide nel passaggio al digitale, software come WebSite X5 hanno modificato il modo in cui si costruiscono i siti web, rendendoli più accessibili e convenienti rispetto al passato.

Dunque perché creare il proprio sito web?

1. Per stabilire la credibilità dell’azienda

È semplice: i clienti si aspettano di poter trovare online i propri brand. Qualche dato? Più della metà dei consumatori cerca direttamente sul sito web dell’azienda le informazioni sui prodotti. Il 91% dei clienti ha visitato un negozio fisico dopo aver cercato online.

Secondo Trustpilot, oltre l'80% delle persone si fida delle recensioni online e delle raccomandazioni dei clienti. Quindi, se non si dispone di un sito web, i clienti acquisteranno altrove.

2. Per essere veramente competitivi

Probabilmente molti concorrenti del proprio brand presidiano già il loro spazio online. Questo significa che avranno un sito web dall'aspetto moderno, una presenza attiva su piattaforme social idonee (Twitter, Instagram e anche YouTube) e una scheda locale per l’attività commerciale su Google My Business.

In effetti, non avere un sito web aziendale solleva delle domande nei consumatori: perché un’impresa non dovrebbe essere online? È così a corto di denaro da non potersi permettere nemmeno un sito web? Avere uno spazio online aiuta ad aumentare la base dei clienti e a guadagnare la loro fiducia.

3. Per sfruttare un potente canale di marketing

Mentre le tecniche di marketing tradizionali (TV, stampa, volantini, cartelloni pubblicitari, radio e così via) sono ancora esercitate da grandi marchi (come Coca-Cola, Adidas, Samsung), non si adattano bene alle imprese di piccole e medie dimensioni.

La ragione principale risiede nel costo di tali campagne. Poiché sempre più consumatori si rivolgono alla ricerca su Google per cercare un prodotto o un servizio prima di andare in negozio, il sito web aziendale è l'occasione perfetta per presentare i propri prodotti o delineare i servizi nel dettaglio, con bellissime immagini, sfruttando un canale più economico e diretto rispetto alle altre leve di marketing.

In conclusione, la nostra società è sempre più digitale, ed è proprio per questo che è fondamentale avere la propria vetrina online. Ogni azienda dovrebbe cogliere l’occasione e costruire il proprio sito web per presidiare lo spazio digitale!