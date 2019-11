Dal 2020 lo scontrino cambia. TP-Link ci ha già pensato

Per la trasmissione dei dati giornalieri Il nuovo scontrino avrà bisogno di una buona connessione Internet e TP-Link presenta i Router 4G con slot per SIM Card. Infatti dal 1 gennaio 2020 scatta l’obbligo dello scontrino elettronico e gli operatori avranno bisogno di una connessione Internet stabile e con buone prestazioni per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

La trasformazione digitale delle imprese è un fenomeno in costante evoluzione. Solitamente, questa è alimentata dal naturale desiderio di ottenere un vantaggio competitivo sul mercato, ma talvolta è anche imposta dalla normativa. In quest’ultimo caso, tutt’altro che raro, le aziende si pongono sia un problema di implementazione, sia di come contenere i costi.

Non sono certamente pochi gli esempi in cui un intervento normativo ha condizionato la digitalizzazione delle imprese: pensiamo all’introduzione della fattura elettronica b2b, a tutta la normativa che autorizza la dematerializzazione, ma pensiamo anche al tema dello scontrino elettronico, che è diventato obbligatorio il 1 luglio 2019 per esercizi con volumi d’affari superiori ai 400.000 euro e, per tutti gli altri, lo sarà a partire dal prossimo 1 gennaio 2020.

Comprendere di cosa si tratti è piuttosto semplice: il cliente non riceverà più lo scontrino, bensì un documento commerciale non valido ai fini fiscali in forma cartacea o, su richiesta, in formato elettronico. Il commerciante dovrà effettuare la memorizzazione elettronica di tutte le operazioni eseguite tramite il nuovo registratore di cassa telematico e trasmettere via Internet i dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Dunque per commercianti, artigiani, gestori di bar e ristoranti diventa urgente dotarsi di una buona connettività che permetta l’utilizzo dei nuovi strumenti telematici. Ma come conciliare la necessità di avere una connessione di ottima qualità con l’esigenza di limitare il più possibile un costo che fino a ieri non c’era?

I Router 4G TP-Link con slot per SIM Card sono la soluzione ideale per avere subito una connessione affidabile senza i costi della linea fissa. TP-Link offre una gamma completa di Router 4G capace di gestire tutte le esigenze del mercato: si va dall’Archer TL-MR6400, con doppia antenna integrata per una connessione stabilissima e fino a 150 Mbps in download su rete 4G, fino al nuovissimo Archer MR600 che può raggiungere anche i 300 Mbps su rete 4G+.

La soluzione migliore? Un Router 4G TP-Link

Giancarlo Patti, Retail Sales Manager Italia di TP-Link

Oggi, conciliare affidabilità e stabilità della connessione Internet con costi contenuti è certamente possibile. Nella fattispecie, un’idea senza dubbio azzeccata è affidarsi alla rete mobile: la capillarità della rete 3G/4G, unita al costo decisamente contenuto dei piani degli operatori, rende questa l’opzione preferibile. L’offerta aziendale fornisce a qualsiasi attività una connessione stabile, veloce e reattiva in ogni condizione, permettendole non solo di soddisfare le richieste del legislatore ma anche tutte le esigenze del business 2.0

In questo modo, anche gli esercizi commerciali sprovvisti di linea fissa potranno gestire le nuove procedure legate allo scontrino elettronico e relativa trasmissione telematica in modo semplice, economico e del tutto trasparente. Per percorrere questa strada bisogna dotarsi di una SIM Dati con un piano tariffario che comprenda una dotazione più o meno generosa di GB per la navigazione su Internet, e inserirla nel router 4G TP-Link. Il Router sfrutta quindi la rete 4G per creare un Wi-Fi stabile e affidabile a cui connettere tutti i dispositivi presenti, come il registratore telematico, ma anche device come smartphone e tablet. Inoltre, essendo dotato di porte Ethernet, il Router può fornire accesso cablato alla rete a PC desktop o stampanti.