I risultati del report Verizon sulla sicurezza dei pagamenti

Payment Security Report 2019 Verizon, non tutte le organizzazioni comprendono l’importanza della compliance. Alcuni suggerimenti per invertire il trend negativo. La conformità alla sicurezza dei pagamenti è diminuita per il secondo anno consecutivo, con le organizzazioni con sede in America che non tengono il passo rispetto alle altre: questo è ciò che emerge dal Payment Security Report (PSR) 2019 di Verizon.

Rodolphe Simonetti, Global Managing Director for Security Consulting di Verizon

Dopo aver assistito a un graduale aumento della compliance tra il 2010 e il 2016, stiamo assistendo a un trend negativo e a una crescente differenziazione a livello geografico. Vediamo un numero crescente di organizzazioni che non sono in grado di raggiungere e mantenere la conformità richiesta per il PCI DSS, cosa che ha un impatto diretto sulla sicurezza dei dati di pagamento dei loro clienti. Con la versione dello standard PCI DSS 4.0 che verrà lanciata a breve, le aziende hanno l'opportunità di invertire questa tendenza ripensando il modo in cui implementano e strutturano i loro programmi di conformità."

Il nuovo framework Verizon in aiuto alle aziende

La protezione dei dati e la conformità presentano sfide quotidiane. Molte organizzazioni ritengono di poter utilizzare un unico script adatto a tutti per ottenere una protezione dei dati efficace e sostenibile. In realtà la sicurezza è qualcosa di più complesso.

Nei Payment Security Report precedenti, Verizon ha sviluppato una metodologia per aiutare le organizzazioni a gestire i propri programmi di conformità della protezione dei dati (DPCP). Adesso tutti questi spunti sono stati riuniti per formare il Verizon 9-5-4 Compliance Program Performance Framework – un insieme di linee guida che aiutano a sviluppare e migliorare l’efficacia e la maturità dei processi. Il Framework 9-5-4 è pensato per aiutare le organizzazioni a raggiungere risultati ripetibili, coerenti e prevedibili, offrendo una guida su come mappare, monitorare e riassumere lo stato di sostenibilità ed efficacia.

Ciascuno dei 9 fattori di controllo dell’efficacia e della sostenibilità (controllo dell’ambiente, progettazione dei controlli, rischi associati ai controlli, solidità dei controlli, resilienza dei controlli, gestione del ciclo di vita dei controlli, gestione delle performance dei controlli, valutazione della maturità e autovalutazione) viene analizzato alla luce di 4 direttrici di fattibilità – responsabilità individuale, gestione del rischio e team di conformità, audit interno, audit esterno e autorità di regolamentazione – e in funzione dei 5 vincoli organizzativi – capacità, capability, competenza, impegno e comunicazione.

Una maggiore correlazione fra mancanza di conformità e violazioni

Il rapporto include anche i dati del Verizon Threat Research Advisory Center (VTRAC), che dimostra come un programma di conformità privo di controlli adeguati per la protezione dei dati abbia una probabilità superiore al 95% di non essere sostenibile e sia con maggiore probabilità il potenziale bersaglio di un attacco informatico.