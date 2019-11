Novità SD-WAN e DPL per Prisma Access di Palo Alto Networks

Piattaforma cloud fornitrice di servizi networking e sicurezza end-to-end, Prisma Access di Palo Alto Networks ora introduce nuove funzionalità SD-WAN e DLP.

Lee Klarich, Chief Product Officer di Palo Alto Networks

Le applicazioni sono erogate sempre più spesso in modalità cloud verso utenti che diventano più mobili, di conseguenza le aziende devono rivedere le modalità di implementazione di reti e sicurezza. Per connettere e proteggere le organizzazioni ora e in futuro, riteniamo che reti e sicurezza debbano convergere verso il cloud. A differenza degli approcci tradizionali alla SD-WAN che compromettono la protezione, aggiungono complessità, e offrono prestazioni imprevedibili quando gli utenti accedono alle applicazioni cloud, Prisma Access fornisce un fabric SD-WAN semplice, sicuro e a prestazioni elevate direttamente dal cloud.

L’adozione della tecnologia cloud e la crescente mobilità hanno modificato profondamente il modo in cui le infrastrutture di rete e di sicurezza vengono realizzate. Il modello SASE emergente risponde alle limitazioni delle architetture tradizionali facendo convergere networking e sicurezza nel cloud. Secondo gli analisti di Gartner, “la richiesta di capacità SASE basate su cloud da parte delle aziende, unita alla competizione e al consolidamento del mercato, ridefiniranno le architetture di rete e di sicurezza della rete, andando a modificare il panorama dell’offerta.”

Sono numerose le aziende che si sono già affidate a Prisma Access per i servizi di networking e sicurezza completi, inclusi VPN IPsec, VPN SSL, analisi di malware tramite cloud, sicurezza DNS e capacità di URL filtering, oltre che per la visibilità e il controllo delle applicazioni SaaS inline e l’integrazione con Prisma SaaS per la protezione basata su API, fornendo un CASB multi-modale completo.

Con l’introduzione delle nuove funzionalità SD-WAN e del servizio DLP, Palo Alto Networks potenzia la piattaforma Prisma Access e le capacità SASE:

-Nuovo servizio Prisma Access SD-WAN: Gli approcci tradizionali alla SD-WAN possono esporre a rischi di sicurezza, assicurando prestazioni end-to-end poco affidabili e maggiore complessità di rete. Con questa soluzione, Palo Alto Networks offre un’infrastruttura SD-WAN end-to-end semplice, affidabile e sicura, con Prisma Access nel ruolo di hub SD-WAN basato su cloud e i firewall next generation che operano come appliance SD-WAN nelle filiali.

-Nuova interfaccia di gestione basata su cloud: Gli attuali clienti di Palo Alto Networks hanno avuto la possibilità di gestire Prisma Access dalla console di management Panorama che consente di definire policy di sicurezza coerenti su firewall fisici e virtuali e sul cloud. Per i clienti “nati nel cloud”, Palo Alto Networks sta introducendo una nuova interfaccia basata su workflow, fornita come servizio dal cloud, per semplificare il processo di configurazione e gestione SASE.

-Nuovi service level agreement SaaS: Le organizzazioni adottano servizi basati su cloud, quindi gli SLA sono essenziali per definire l'impegno del service provider nel garantire prestazioni, disponibilità, sicurezza e altro ancora. Prisma Access è l'unica offerta SASE cloud che garantisce le prestazioni dell'accesso ad applicazioni SaaS, estendendo uptime e SLA esistenti.

-Nuovo servizio DLP avanzato: garantire una completa protezione e governance dei dati è una funzionalità essenziale di ogni soluzione SASE. Il nuovo servizio avanzato DLP per Prisma Access aiuta a mitigare il rischio di esfiltrazione e di non conformità dei dati rilevando, monitorando e proteggendo le informazioni sensibili. Il nuovo motore DLP supporterà inizialmente Prisma Access e Prisma SaaS, per rilevare i dati in movimento sulla rete e a riposo nel cloud storage pubblico. Il servizio sarà disponibile in futuro su tutte le soluzioni Palo Alto Networks, consentendo così una protezione dei dati coerente.