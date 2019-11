Cornerstone, la formazione professionale e la realtà virtuale

In collaborazione con Oculus, brand di Facebook, Cornerstone implementa l’utilizzo della realtà virtuale nella formazione e nello sviluppo del capitale umano. Oramai sempre più organizzazioni adottano la realtà virtuale per migliorare l’efficacia e l’efficienza della formazione del personale.

Ad esempio, i lavoratori dei settori ad alto rischio, come manifatturiero e energia, usano la VR per ridurre il rischio di infortuni e ed errori costosi. Altri settori, come la sanità, iniziano a usare la realtà virtuale per la formazione su procedure mediche e per replicare situazioni altrimenti impossibili.

Questa trasformazione è solo agli inizi, ma, secondo Tractica Research, il mercato globale del software e hardware destinato all’uso aziendale della realtà virtuale passerà da 1 miliardo di dollari nel 2018 a 12,6 miliardi nel 2025. Agli inizi di quest’anno, Facebook ha annunciato la nuova piattaforma Oculus for Business con l’obiettivo di semplificare l’uso in ambiente di lavoro dei visori come Oculus Quest.

Adam Miller, fondatore e CEO di Cornerstone

Abbiamo osservato un crescente interesse da parte dei nostri clienti verso l’introduzione della realtà virtuale nei programmi di formazione e sviluppo. Abbiamo compreso che avremmo dovuto creare un processo semplice ed efficiente per registrare e misurare l’impatto di questo tipo di formazione. Crediamo che la collaborazione con Facebook e Oculus sia la scelta migliore per raggiungere il maggior numero di clienti.

Con l’affermazione della presenza della VR nei luoghi di lavoro, due delle sfide principali che le aziende devono affrontare sono la capacità di tracciare facilmente l’uso dei contenuti formativi in VR e misurarne l’effetto sulle performance del personale. Oggi, molte organizzazioni sono costrette ad affidarsi all’uso di fogli elettronici e lunghe e costose attività di data entry manuale per registrare e analizzare l’impatto dei contenuti più innovativi.

In base all’accordo, Cornerstone lavorerà con Oculus for Business per permettere ai clienti comuni di costruire app in grado di tracciare i dati sul completamento della formazione in VR direttamente all’interno di Cornerstone Learning Management System (LMS). Questa funzionalità consentirà loro di ottenere immediatamente informazioni su chi usa i contenuti e come il contenuto influisce sulle performance del dipendente.

SDK per gli sviluppatori di contenuti

Per stimolare la crescita del mercato dei contenuti formativi in VR, Cornerstone rilascerà un Software Development Kit per gli sviluppatori di contenuti al fine di espandere gli standard di integrazione di questo nuovo medium nel LMS. L’SDK, compatibile con Oculus for Business, permetterà di facilitare l’autenticazione degli utenti, l’autenticazione del portale aziendale, il tracciamento del progresso xAPI e l’inserimento nel transcript Cornerstone. L’SDK sarà disponibile a partire dal prossimo anno.