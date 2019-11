Ricoh: intelligenza artificiale, opportunità per le aziende

Edward Gower-Isaac, Vice President, Business Process & Application Services, Ricoh Europe, spiega perché l’AI è un’importante opportunità di crescita per le imprese contraddistinta da creatività, collaboration e sostenibilità.

Alcune serie TV, come ad esempio Black Mirror, mettono in evidenza gli impatti sconcertanti delle nuove tecnologie sulle nostre vite. Andiamo dunque verso un futuro distopico in cui la tecnologia è al comando? Non credo.

L’lntelligenza Artificiale (IA) è un tema a cui guardare in modo favorevole, nonostante il pessimismo di molti. Ovviamente, come ogni novità, porta con sé numerose sfide, ma la correlazione tra IA e crescita del business è innegabile. L’IA promette lo sviluppo di modelli organizzativi più flessibili e maggiormente orientatati ai risultati.

In particolare, secondo Ricoh, vi sono tre aspetti per cui l’Intelligenza Artificiale rappresenta un importante asset per le aziende di oggi.

Più spazio alla creatività

L’IA consente di eliminare attività ripetitive, per cui le persone hanno più tempo per pensare in modo innovativo e creativo, apportando così un contributo più strategico per la propria azienda. Dalla ricerca Ricoh Empowering Digital Workplaces, emerge un generale ottimismo da parte dei dipendenti europei nei confronti delle tecnologie digitali e tra gli ambiti citati vi è appunto quello dell’IA. La maggior parte del campione d’indagine afferma infatti che essa avrà un impatto positivo sulle attività e sul modo di lavorare.

Collaborazione smart e realtà aumentata

Le tecnologie “intelligenti” semplificano la comunicazione e la collaborazione tra le persone, estendendo i confini degli uffici. Basti pensare, ad esempio, alla piattaforma collaborativa Spatial che porta l’esperienza collaborativa ad un livello superiore grazie alla realtà aumentata e all’utilizzo di avatar, con anche la possibilità di condividere contenuti digitali direttamente nello spazio virtuale. Cambia dunque il modo di lavorare e di interagire grazie all’integrazione tra mondo fisico e digitale.

Un’opportunità per lo sviluppo sostenibile

Due terzi dei dipendenti europei coinvolti nella ricerca Ricoh The Future of Work si aspettano che la propria azienda dia il proprio contributo alla risoluzione di problematiche sociali come ad esempio i cambiamenti climatici e le diseguaglianze. Naturalmente questo comporta investimenti e sviluppo di nuove risorse. Ed è qui che l’IA può dare un importante contributo. I risparmi conseguiti dalle aziende a seguito dell’implementazione di queste soluzioni, possono infatti essere reinvestiti a favore della comunità e dell’ambiente.

Gli effetti della rivoluzione digitale e le opportunità generate dall’innovazione avranno quindi un impatto notevole nelle aziende. L’intelligenza artificiale è sotto i riflettori cambiando la fisionomia di molti processi e portando valore al business. Per le aziende è dunque importante mantenere le porte aperte all’innovazione perché questo, come abbiamo visto, ha effettivi positivi anche sulla società.