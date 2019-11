OKI Europe, Tsukasa Takasawa nuovo Direttore Generale

OKI Europe nomina Tsukasa Takasawa nuovo Direttore Generale; il manager prende il posto di Dennie K. Kawahara, che tornerà in OKI Data Corporation.

Takasawa è entrato a far parte del gruppo OKI nel 2016 come Chief Executive of Staff. È diventato Direttore e Divisional General Manager per i reparti Pianificazione aziendale e Amministrazione di OKI Data Corporation, con responsabilità strategiche per la pianificazione, la finanza e la contabilità aziendale, i sistemi informativi e la gestione dei rischi a livello di consiglio di amministrazione. Ha partecipato anche al piano di sviluppo aziendale a medio termine di OKI Data Corporation.

Prima di entrare a far parte del gruppo OKI, Takasawa è stato General Manager di Mizuho Bank e ha operato in ruoli di livello senior nel settore finanziario, ricoprendo anche posizioni finanziarie commerciali a livello nazionale, internazionale e globale. Nel corso della sua lunga carriera, ha lavorato con più di 1.000 CEO, CFO e altri direttori di aziende a livello globale.

Tsukasa Takasawa

In un mercato maturo e in continua evoluzione, la consolidata reputazione di OKI Europe e la trentennale esperienza nell'innovazione orientata al cliente ci garantiscono un forte vantaggio competitivo.

…L'innovativa tecnologia di stampa incentrata sulle applicazioni digitali di OKI, con funzionalità di gestione dei supporti senza precedenti e un'eccellente qualità dei colori, può offrire vantaggi considerevoli ai settori di nicchia e ai mercati verticali consolidati, per migliorare l'esperienza dei clienti e aumentare i profitti, rendendo questo momento entusiasmante per l'organizzazione.

…Stiamo già collaborando con i principali mercati verticali e, in qualità di Direttore Generale, non vedo l'ora di consolidare questo successo collaborando con il Senior Management Team di OKI Europe per definire e portare avanti una strategia proattiva e mirata di crescita e trasformazione nell'area.

Nella prima parte del 2019, OKI Europe ha annunciato una strategia per migliorare il suo portfolio di soluzioni verticali offrendo prodotti che aiutassero le aziende ad adattarsi alle strategie di coinvolgimento, miglioramento dell'esperienza e fidelizzazione dei clienti attraverso la personalizzazione, rapida e conveniente, in house.