HPE, l’esperienza cloud diventa intelligente e componibile

HPE svela soluzioni che combinano intelligence e componibilità; pacchetti che adottano storage basato su AI e machine learning HPE Primera.

I sistemi sfruttano la componibilità di HPE Synergy e HPE Composable Rack e aiuteranno i clienti a rilasciare velocemente nuove app e innovazioni a vantaggio del business. Questa particolare combinazione permette ai clienti di erogare servizi su una piattaforma cloud intelligente dotata della flessibilità necessaria per supportare qualsiasi applicazione e SLA con caratteristiche di agilità, resilienza estrema e scalabilità senza soluzione di continuità, simili a quelle del cloud.



Inoltre, facendo seguito alla recente introduzione del supporto di VMware Cloud Foundation (VCF) all'interno di HPE Synergy, anche HPE Composable Rack, la soluzione rack-scale componibile di HPE, è ora in grado di supportare VCF per i deployment di cloud ibridi. Questa nuova proposta implementa i servizi di gestione cloud che occorrono per far funzionare le applicazioni enterprise in ambienti privati e pubblici mediante un approccio resiliente ed operativamente efficiente.

Oggi le aziende vogliono accelerare ogni cosa: le loro app, i loro dati e la loro innovazione. Per fare questo occorre poter gestire le applicazioni bare-metal tradizionali e quelle virtualizzate in maniera più efficiente, supportando nel contempo le applicazioni containerizzate e i cloud stack mediante automazione software-driven, oltre a un pool di risorse fluido che sia possibile personalizzare flessibilmente secondo i requisiti specifici delle applicazioni. E man mano che le aziende si spostano dai data center software-defined a quelli autonomi, i team IT devono mettere a frutto gli insight raccolti sull'infrastruttura per assicurare di avere a disposizione un ambiente always-fast e always-on.

Infrastruttura componibile - HPE è un pioniere della componibilità e ha inizialmente introdotto l’infrastruttura componibile all'interno di HPE Synergy, un'architettura modulare a blade. Mantenendo disaggregate le risorse di calcolo, storage e fabric, l'infrastruttura componibile HPE permette di scalare le risorse in maniera indipendente e di effettuare provisioning on-demand per supportare qualsiasi workload e qualsiasi SLA – facendo risparmiare nel contempo sulle spese fisse. La sua automazione software-defined aumenta l'efficienza IT e abbatte i costi operativi, mentre la sua API unificata consente agli sviluppatori di integrare i comandi di infrastruttura direttamente all'interno dei processi di sviluppo e deployment, oltre che di integrarsi facilmente con applicazioni e tool di terze parti. In maniera simile, HPE Composable Rack fornisce risorse di calcolo, storage e fabric disaggregate in un rack form factor supportando bare metal, containerizzazione, virtualizzazione e cloud privati e ibridi.

Infrastruttura intelligente - HPE Primera fa leva su HPE InfoSight, la più avanzata piattaforma AI dedicata alle operazioni disponibile nel settore, per offrire innovazioni significative come il 93% di tempo in meno trascorso sulla gestione dello storage, la capacità di prevedere e prevenire problemi, e l'accelerazione delle performance applicative. HPE Primera permette alle aziende di innovare senza compromessi con i livelli di resilienza e prestazioni di cui le aziende hanno bisogno in combinazione con l'agilità tipica del cloud.

Agilità e time-to-market più rapido

• Sviluppo e deployment più rapidi delle applicazioni mediante infrastruttura sotto forma di codice per automatizzare e razionalizzare la gestione delle risorse, compresa la riduzione dell'89% delle tempistiche di deployment dei database Oracle.

• Eliminazione delle interruzioni e del tempo sprecato per reagire ai problemi grazie a un'intelligenza full-stack basata su AI.

• Abilitazione dell'autosufficienza ed eliminazione dei ritardi nelle richieste di provisioning.

Resilienza estrema

• Grazie alla AI e al machine learning basato su cloud, HPE InfoSight nei server HPE ProLiant, HPE Synergy e lo storage HPE Primera possono prevedere e prevenire i problemi prima che si verifichino.

• La soluzione HPE Primera è progettata per un'affidabilità mission-critical, per l'alta disponibilità attraverso il suo design multi-nodo, la business continuity con HPE Peer Persistence e la replica dei dati — il tutto supportato dalla garanzia del 100% di disponibilità dei dati di HPE Primera.

• HPE protegge ulteriormente i sistemi dai rischi e della interruzioni dei servizi mediante la funzionalità Silicon Root of Trust che impedisce l'avvio del sistema in presenza di firmware compromesso; e con la designazione Cyber Catalyst che prevede termini e condizioni particolarmente vantaggiosi sulle polizze di cyber-assicurazione.

Scalabilità dinamica trasparente

• Le proposte componibili HPE permettono alle aziende di comporre on demand risorse disaggregate senza provocare interruzioni operative.

• Le funzionalità di autorilevamento e autoconfigurazione continue permettono di scalare e integrare le risorse incrementalmente.

• La visibilità istantanea sulle modalità di consumo delle risorse da parte delle applicazioni migliora gli insight destinati alla pianificazione della capacità.