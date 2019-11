GFT a GoogleNext, in evidenza il Datacenter as Code

A GoogleNext, GFT ha ospitato pubblicamente Tranquility Base, un’iniziativa open source 'vendor agnostic' per datacenter multi-cloud completo scritto in codice.

Il Datacenter as Code, o DaC, automatizza completamente le numerose e intensive attività d'installazione manuale di applicazioni e infrastrutture, fornite attraverso un portale self-service ricco di funzionalità.

Attivatori approvati e conformi alle normative, basati su architetture di riferimento per applicazioni DevOps-ready, possono essere rilasciati dal portale di sviluppo, spesso con un solo click.

Tranquility Base fornirà agli utenti la possibilità di rilasciare tutta l'infrastruttura e le applicazioni come moduli codificati integrati scritti in Terraform. Offre funzionalità di rilascio cloud facili da usare e veloci che non sono mai state viste prima. Supportando tutti i principali cloud service provider (CSP), consente la piena conformità, coerenza e replicabilità all'interno di un'organizzazione.

Andrew Rossiter, Tranquility Base Lead

Senza dubbio la migrazione cloud è difficile e la maggior parte delle aziende non dispone delle risorse qualificate, dei controlli necessari e dei modelli operativi richiesti per creare un ambiente cloud gestito in maniera sicura. I team di sviluppo hanno anche difficoltà ad accedere alle best practice delle strategie di rilascio, in particolare per quanto riguarda continuous delivery e deployment. Abbiamo identificato con largo anticipo l'urgente necessità di trovare una soluzione comune per tutti i settori a questi problemi critici. Basandosi su anni di esperienza in questo ambito e sulla convinzione che avrebbe fatto una differenza significativa per il contesto in generale, GFT ha investito in un team globale di sviluppatori altamente

qualificati per dare il via all'iniziativa open source Tranquility Base.

Google è il primo cloud provider a essere presentato su Tranquility Base durante la conferenza GoogleNext '19 di Londra a novembre. In tale contesto, il team dimostrerà come gli attivatori possono essere utilizzati per costruire una specifica architettura di riferimento su GCP (Google Cloud Platform), supportando numerose applicazioni e workload. Ciò abilita l'adozione cloud 'first time right' più velocemente che mai.