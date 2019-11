Honeywell OmniAssure Touch protegge le credenziali

Honeywell presenta la gamma di lettori OmniAssure Touch, in grado di fornire livelli avanzati di sicurezza contro la clonazione delle credenziali e la manomissione.

Questi dispositivo aumentano la produttività dell’operatore durante l’inserimento delle credenziali su mobile e sono interoperabili con una vasta gamma di tecnologie per le credenziali e protocolli di comunicazione per i pannelli di controllo.

Frédéric Haegeman, business leader di Honeywell Commercial Security per l’Europa e di Novar GmbH

I nostri clienti chiedono le ultime tecnologie in tema di sicurezza e protezione contro i crescenti attacchi alle credenziali e all’identità. Grazie a OmniAssure Touch, gli utenti possono beneficiare di avanzati livelli di sicurezza e di una piattaforma adattabile che può rafforzare il controllo degli accessi nei loro edifici. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare una suite di soluzioni per il controllo degli accessi completa così che ciascun utente possa identificare l’offerta che meglio si adatta alle proprie esigenze e a quelle della sua attività.

OmniAssure Touch fornisce:

• Elevati livelli di protezione: protegge dalla clonazione delle credenziali e da attacchi di tipo replay con una tecnologia che è pienamente conforme al più recente protocollo di sicurezza OSDP e agli ultimi standard di crittografia DESFire EV2; nel momento in cui viene identificato un tentativo di manomissione di un dispositivo, con tutti i fattori di forma disponibili con tastiera touch capacitiva per l’autenticazione a due fattori, i lettori cancellano il criptaggio e i dati relativi al certificato;

• Adattabilità: si presenta con funzionalità intuitive e facili da usare, credenziali mobile che eliminano la necessità di mostrare il telefono al lettore; semplice migrazione dal prox legacy a tecnologie intelligenti e mobile; oltre a impostazioni di configurazione del lettore sul campo tramite app mobile;

• Una soluzione completa: consente di risparmiare tempo disponendo le credenziali mobile direttamente attraverso le suite di sicurezza integrata di Honeywell WIN-PAK, WINMAG e Pro-Watch, revoca le credenziali mobile in tempo reale e trasforma il modo con cui le persone interagiscono con l’edificio attraverso l’utilizzo di Honeywell Vector Occupant App;

• Facile da configurare: fa leva sull’app Honeywell Utility che consente agli installatori di configurare i lettori in campo o dovunque utilizzino l’app rendendo il processo di installazione e configurazione più semplice e veloce.

OmniAssure Touch è stato progettato per ambienti enterprise e infrastrutture critiche appartenenti a diversi settori, inclusi quello militare, scolastico, dell’industria farmaceutica, delle aziende di pubblica utilità e finanziario. La suite Honeywell dei lettori OmniAssure include la tecnologia smart card per gestire il controllo degli accessi, il controllo degli accessi logico (PC), l’archiviazione dei modelli biometrici, i parcheggi, ePurse e molte altre applicazioni che richiedono un lettore/scrittore di carte magnetiche affidabile.