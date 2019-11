Tarkan Maner è il nuovo Chief Commercial Officer di Nutanix

Nutanix nomina Tarkan Maner nuovo Chief Commercial Officer; posizione in cui avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo del business e delle strategie a livello globale.

Tarkan Maner

Nel DNA di Nutanix risiede la profonda volontà di portare innovazione ai propri clienti. Sono lieto di collaborare con Dheeraj e con il team esecutivo per consolidare la posizione di Nutanix quale leader nell’enterprise cloud computing. Nutanix ha fatto cose incredibili negli ultimi dieci anni, ma ci sono ancora grandi opportunità per spingerci oltre. Sono entusiasta di cogliere questa importante sfida e di contribuire a concretizzare la visione di Nutanix di rendere l’IT invisibile, ovunque.

Maner avrà la responsabilità dello sviluppo della strategia e del coordinamento dei team di prodotto focalizzati sul cloud ibrido, tra cui la piattaforma di virtualizzazione di Nutanix (AHV), il networking software-defined e alcuni dei servizi cloud ibridi fondamentali: End User Computing (Xi Frame), Database-as-a-Service (Era), DR-as-a-Service (Xi Leap), Xi Partner Network (XPN) e Solutions Engineering.

Maner vanta oltre 25 anni di esperienza come dirigente presso aziende tecnologiche innovative nel settore delle infrastrutture IT. Recentemente, è stato Presidente e CEO di Nexenta Systems, Inc., guidando l’azienda specializzata nell’open-source fino alla sua acquisizione da parte di DataDirect Networks (DDN) nel maggio 2019. Prima di Nexenta, è stato Presidente e CEO di Wyse Technology, uno dei pionieri del virtual desktop computing acquisita da Dell nel 2012. Ha inoltre ricoperto ruoli manageriali presso Dell, CA Technologies, IBM e Sterling Software. Maner ha fatto parte dei consigli di amministrazione di diverse aziende, tra cui Teradici, CloudCheckr, Wheels e le principali organizzazioni non-profit della Silicon Valley.