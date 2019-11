Colt introduce l’IP Access On Demand

Colt Technology Services annuncia che la sua offerta premium di Internet per le aziende, IP Access, è ora disponibile attraverso la sua piattaforma On Demand.

Il servizio unisce la portata e le prestazioni dell'offerta Internet di Colt con la flessibilità del servizio On Demand. I clienti sono ora in grado di assumere il pieno controllo delle loro connessioni Internet, ampliando o riducendo la larghezza di banda praticamente in tempo reale, bypassando i tradizionali processi di fornitura del servizio e i tempi di consegna, il tutto attraverso l'uso di un portale self-service ricco di funzionalità.

Il servizio Colt IP access è supportato dalla Colt IQ Network, la rete proprietaria e interamente gestita da Colt, che collega più di 900 data center e 27,500 edifici nel mondo.

I clienti possono associare la connessione IP Access On Demand alla stessa porta fisica che serve per le connessioni On Demand Ethernet e cloud – attivando una connettività in modo facile ed efficiente.

L'offerta Colt On Demand è andata sempre più a rafforzarsi: la piattaforma continua infatti ad espandersi in più regioni tra cui Stati Uniti, Hong Kong e diversi paesi in Europa. I clienti di Colt hanno anche la possibilità di connettersi in tempo reale a molti dei principali ambienti cloud, e di recente Colt ha abilitato la connettività diretta on-demand verso Google Cloud.

Peter Coppens, Vice Presidente Product Portafoglio di Colt Technology Services

L'ambiente aziendale odierno richiede una flessibilità senza precedenti. Le aziende al giorno d’oggi hanno bisogno di soluzioni di connettività che gli permettano di reagire alle sfide aziendali in tempo reale, generando così un vero fattore di differenziazione. L'offerta On Demand di Colt è sempre stata innovativa e aggiungendo il servizio di IP Access al nostro portafoglio On Demand, confermiamo la nostra posizione di leader nel mercato SDN.

Non siamo a conoscenza di nessun altro provider in grado di offrire servizi di IP Access On Demand di questa portata: a centinaia di data center e decine di migliaia di edifici aziendali. La priorità per Colt è dare maggiore controllo ai nostri clienti perché sappiamo che oggi le aziende richiedono soluzioni a banda larga e on-demand in grado di facilitare i processi di trasformazione digitale continuamente in atto.