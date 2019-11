Delivery e scalabilità dei servizi, Zoom sceglie Equinix

Equinix rende noto che Zoom Video Communications utilizzerà la Piattaforma Equinix per espandere la propria presenza distribuita globalmente.

Attualmente al servizio di oltre 66.000 aziende clienti che hanno più di 10 dipendenti, Zoom è diventata leader in soluzioni per meeting e comunicazione unificata, cambiando radicalmente il modo di lavorare delle persone. Zoom ha svolto un ruolo fondamentale nello spostare la cultura della comunicazione verso un solido approccio video-first, offrendo una piattaforma affidabile e fluida tra i dispositivi per gli utenti di tutto il mondo.

Come elemento chiave per accelerare la propria strategia di espansione globale, Zoom era alla ricerca di un partner leader del settore con cui implementare in modo sicuro, collegare direttamente e scalare efficacemente l’infrastruttura digitale dell’azienda. La piattaforma globale di Equinix ha permesso a Zoom di soddisfare le proprie esigenze di crescita rapida con coerenza, scalabilità e sicurezza.

Zoom ha inoltre scelto Equinix per connettersi direttamente ai principali settori strategici aziendali, in particolare i settori dei servizi finanziari e della pubblica amministrazione e, allo stesso tempo, per collegarsi all’ampia gamma di fornitori di servizi di rete e partner commerciali digitali SaaS che operano all’interno dell’ecosistema globale di aziende su Piattaforma Equinix.

Oggi, parti dell’infrastruttura digitale di Zoom risiedono all’interno dei data center Equinix International Business Exchange (IBX) in nove mercati in tutto il mondo: Amsterdam, Francoforte, Hong Kong, Melbourne, New York, Tokyo, Toronto, Silicon Valley e Sydney. L’azienda ha inoltre capitalizzato la propria reach collocando due data center in ciascuna delle regioni, Americhe, EMEA e Asia-Pacifico, per creare siti per un affidabile backup in caso di disaster-recovery.

Per migliorare le funzionalità all’interno e tra le region di Zoom, l’azienda utilizza Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric), un servizio di interconnessione on-demand SDN-enabled, che consente a qualsiasi azienda di connettersi tra la propria infrastruttura distribuita e l’infrastruttura distribuita di qualsiasi altra azienda, compresi i più grandi network service provider e cloud provider del mondo, sulla piattaforma Equinix. Ciò consente a Zoom di ottenere un accesso a bassa latenza alle sue reti, cloud, partner e clienti, interconnettendosi nelle immediate vicinanze.

Grazie a ECX Fabric, Zoom consente ai propri clienti SaaS aziendali e fornitori di servizi di rete di collegare direttamente e privatamente le proprie reti alla rete di Zoom, facendo in modo che il traffico della rete Zoom bypassi l’Internet pubblico e stabilendo connessioni private con i propri partner e clienti tecnologici in tempo reale, eliminando dunque le barriere temporali e migliorando la velocità di go-to-market, in pochi minuti.

Dalla sua fondazione nel 2011, la piattaforma Zoom è stata progettata da zero per essere cloud-native e ottimizzata per i video, promettendo semplicità, versatilità e valore. Il percorso di Zoom da startup ad azienda pubblica con un’elevata crescita dei ricavi (96% su base annua nell’ultimo trimestre) è una testimonianza del successo di un’azienda digitale nata nel cloud con un modello di business scalabile e sostenibile.