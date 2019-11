NetApp e Google Cloud collaborano per innovare il Cloud

NetApp e Google Cloud si alleano per aiutare gli utenti a sbloccare la potenza dei loro dati tramite soluzioni di classe enterprise ottimizzate per Google Cloud. Grazie alla partnership sono stati resi disponibili NetApp Cloud Volumes Service e NetApp Cloud Volumes ONTAP per Google Cloud e il supporto per Anthos su NetApp HCI per aiutare le aziende a focalizzarsi sull’innovazione all’interno di ogni ambiente ibrido.

Visto che le aziende cercano di trarre vantaggio dai servizi efficienti e dell’agilità del Cloud, hanno bisogno di sapere che i loro dati sono al sicuro e al posto giusto, ad un costo ragionevole e su larga scala. Per poter ottenere questi risultati, stanno creando dei data fabric in grado di fornire la massima flessibilità, necessaria a spostarsi in un ambiente multicloud ibrido. Tramite NetApp e Google Cloud gli utenti possono sbloccare la potenza dei loro dati tramite soluzioni di classe entreprise fortemente integrate, ottimizzate e validate per Google Cloud.

Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem di Google Cloud

Siamo lieti di espandere la nostra collaborazione con NetApp per consentire agli utenti la distribuzione ibrida e multicloud e di rendere le soluzioni NetApp disponibili su Google Cloud. Inoltre, gli utenti hanno adesso la possibilità di utilizzare Anthos sull’HCI di NetApp, mettendo a disposizione dei clienti una maggiore scelta riguardo le soluzioni hardware on premise su cui eseguire Anthos.

Anthony Lye, Senior Vice President e General Manager dei Cloud Data Services di NetApp

La nostra missione di aiutare i clienti a realizzare la promessa del cloud pubblico e di permettere loro di guidare l’innovazione e migliorare i risultati di business con il cloud è in linea con l’approccio che Google Cloud sta perseguendo sia on che off premise. Grazie ai data services di classe entreprise e alle soluzioni fortemente integrate negli ambienti di Google Cloud, le organizzazioni possono ottenere una gestione dei dati avanzata e una performance senza precedenti per poter effettivamente trarre vantaggio dalla leadership innovativa di Google Cloud nello sviluppo delle applicazioni, nell’analisi dei dati e nel machine learning.

Ora disponibile anche nel Regno Unito, NetApp Cloud Volumes Service per Google Cloud è un servizio cloud-native, integrato con Google Cloud che ha le prestazioni, la disponibilità e la sicurezza richieste per gestire in modo efficiente le applicazioni aziendali critiche. Inoltre, gli utenti possono ora gestire in maniera sicura il carico di lavoro della produzione in Google Cloud.

NetApp Cloud Volumes ONTAP per Google Cloud, soluzione leader nel data management disponibile a livello globale, accelera il percorso delle aziende nel Cloud migliorando la protezione dati, l’efficienza dello storage e la mobilità verso Google Cloud e gli ambienti di multicloud ibrido.

NetApp HCI per Google Cloud Anthos è un’infrastruttura scalabile on premise e in cloud ibrido, che trasforma i Cloud privati in una parte dimensione multicloud distribuita. NetApp HCI è ora abilitato a lavorare con Anthos di Google Cloud, dando agli utenti la serenità di una vera piattaforma di classe entreprise convalidata da Anthos per distribuire ed eseguire in modo affidabile le loro applicazioni.

Tra le sue principali funzioni: