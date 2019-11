Nielsen eFinance: gli italiani gestiscono denaro in mobilità

Secondo il report di Nielsen eFinance a giugno 2019 sono 13,7 milioni gli italiani che gestiscono il denaro tramite smartphone (app bancarie e di servizi fintech). Un dato che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è cresciuto del 31%.

Questi numeri emergono dal monitoraggio di Nielsen eFinance, che da oltre 15 anni indaga sull'evoluzione del posizionamento di banche, assicurazioni e player specializzati sui canali digitali. L'indagine integra le informazioni rilevate tramite i panel Nielsen con una survey su 1.500 individui rappresentativi della popolazione online.

Gli utenti che hanno utilizzato almeno una applicazione di servizi fintech sono 10,2 milioni, 4,3 milioni dei quali ha utilizzato lo smartphone per pagare al bar, ristoranti, negozi. A effettuare smart payment sono principalmente uomini (56%) tra i 18 e i 34 anni (59%). La sempre maggiore attenzione degli italiani alla componente tecnologica di servizi finanziari è testimoniata dal fatto che il 35% di essi si dice molto o abbastanza propenso ad avviare un rapporto con una banca che abbia come punto di riferimento esclusivamente mobile.

Il 23% degli italiani, inoltre, considera la qualità del servizio di internet banking tra i driver di scelta dell’istituto con cui avviare una relazione.

Lorenzo Facchinotti, Analytic Consultant Manager di Nielsen

La competitività passa oggi attraverso la progettazione di prodotti e interfacce che testimoniano la capacità degli istituti finanziari di comprendere le trasformazioni sociali e mettere a disposizione dei clienti soluzioni che permettano loro di affrontare in maniera semplice ed efficace le loro attività quotidiane semplificando le modalità di gestione del denaro e offrendo servizi a valore aggiunto.

Ampi margini di manovra si aprono in questo senso al mondo assicurativo. A utilizzare applicazioni per mantenersi in forma e monitorare il proprio stato di salute fisico e psichico sono 11,4 milioni di italiani, mentre coloro che aumentano la sicurezza e il comfort della loro casa ricorrendo a sistemi di allarme/domotica controllati tramite smartphone sono 7,5 milioni.